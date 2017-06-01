Нанотехнологический центр Самарской области сменил гендиректора

Изначально Олег Сурнин пришел в наноцентр как инвестор. Компания «Открытый код», руководителем которой на сегодняшний день он является, подписала инвестиционное соглашение, в рамках которого взяла на себя обязательство инвестировать в проекты НЦ немалые средства. Тогда же Сурнину предложили на первом этапе возглавить оперативную деятельность НЦ. В конце мая 2017 г. Олег Сурнин по собственному желанию и по согласованию с Роснано и правительством Самарской области оставил пост.

«За два года работы я считаю свой KPI (ключевые показатели эффективности. — Прим. ред.) выполненным. Создано 25 проектных компаний, большинство которых в ближайшее время завершает опытно-конструкторские разработки и выводит на рынок новые продукты. Я остаюсь в совете директоров Нанотехнологического центра Самарской области и продолжаю реализацию инвестиционного соглашения», — пояснил он.

Во вторник, 30 мая, к обязанностям генерального директора ОАО «Нанотехнологический центр Самарской области» приступил Сергей Ветров. Ранее он занимал должность руководителя департамента инвестиционной политики и привлечения инвестиций министерства экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области, сообщает «Самарское обозрение».

Олег Сурнин концентрирует свои усилия в должности управляющего ООО «Открытый код», которое последние годы преимущественно ориентировано на крупных федеральных заказчиков (Почта России, Центризбирком, «Вертолеты России»).