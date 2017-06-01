Мэрия выдала сироте квартиру с комарами и пауками (видео)
Мэрия Красноярска приобрела для сироты квартиру с насекомыми и неработающей вентиляцией. Об этом 1 июня рассказал сам новосел Денис Матвеев.
Мэрия Красноярска приобрела для сироты квартиру с насекомыми и неработающей вентиляцией. Об этом 1 июня рассказал сам новосел Денис Матвеев.
Квартиру молодому человеку выделили по программе обеспечения жильем
Защищать права парню помогает его тетя. «Я считаю, что это нерациональная трата бюджетных средств. Мы говорим с экрана о том, что в городе не хватает денег ни на что: ни на садики, ни на озеленение. А потом покупаем за 1,7 млн рублей вот такое жилье», — заявила женщина. Из прокуратуры, которая проводила проверку, уже пришел ответ — квартира не соответствует санитарным и техническим правилам и нормам.
«Это все торги. Я не выбираю того, кто продает. Жилье пригодно для проживания, не признано аварийным. То есть вы заявились на аукцион, сбили цену и победили», — рассказал механизм подобных покупок заместитель начальника отдела торгов департамента градостроительства администрации Красноярска Эдуард Матюшенко. Сейчас в квартире сироты идет ремонт — рабочие, которых наняли в мэрии, меняют полы.