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10:52 (мск), источник: Newslab.ru

Мэрия выдала сироте квартиру с комарами и пауками (видео)

Мэрия Красноярска приобрела для сироты квартиру с насекомыми и неработающей вентиляцией. Об этом 1 июня рассказал сам новосел Денис Матвеев.

Квартиру молодому человеку выделили по программе обеспечения жильем детей-сирот. Парень подписал договор соцнайма на квартиру в 40 кв.метров, но оказалось, что в ней полно других жильцов — комаров из подвала и пауков, которые ими питаются. Насекомые проникают в квартиру из подвала, а неисправная вентиляция добавляет неприятный запах оттуда же.

Защищать права парню помогает его тетя. «Я считаю, что это нерациональная трата бюджетных средств. Мы говорим с экрана о том, что в городе не хватает денег ни на что: ни на садики, ни на озеленение. А потом покупаем за 1,7 млн рублей вот такое жилье», — заявила женщина. Из прокуратуры, которая проводила проверку, уже пришел ответ — квартира не соответствует санитарным и техническим правилам и нормам.

«Это все торги. Я не выбираю того, кто продает. Жилье пригодно для проживания, не признано аварийным. То есть вы заявились на аукцион, сбили цену и победили», — рассказал механизм подобных покупок заместитель начальника отдела торгов департамента градостроительства администрации Красноярска Эдуард Матюшенко. Сейчас в квартире сироты идет ремонт — рабочие, которых наняли в мэрии, меняют полы.

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