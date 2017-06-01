В Екатеринбурге дорожники по ночам будут закрывать улицу Попова

Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

Перекрывать движение транспорта будут ежедневно с 22.00 до 06.00. Ограничения вводят на участке от Репина до Московской до 11 июня.

Добавим, сегодня в Екатеринбурге также перекроют Уральских Рабочих. Ограничения вводят на два месяца. В городе также для движения закрыт участок Московской. А завтра в Екатеринбурге перекроют улицу Репина. По данным городского ГИБДД, ремонтные работы будут проходить на участке от Мельникова до Малышева с 22.00 со 2 июня до 12 числа.