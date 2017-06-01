В Екатеринбурге дорожники по ночам будут закрывать улицу Попова
Дорожники с 1 июня по ночам будут перекрывать улицу Попова в Екатеринбурге. Ограничения продлятся 10 дней.
Дорожники с 1 июня по ночам будут перекрывать улицу Попова в Екатеринбурге. Ограничения продлятся 10 дней.
Об этом Накануне.RU сообщили в
Перекрывать движение транспорта будут ежедневно с 22.00 до 06.00. Ограничения вводят на участке от Репина до Московской до 11 июня.
Добавим, сегодня в Екатеринбурге также перекроют Уральских Рабочих. Ограничения вводят на два месяца. В городе также для движения закрыт участок Московской. А завтра в Екатеринбурге перекроют улицу Репина. По данным городского ГИБДД, ремонтные работы будут проходить на участке от Мельникова до Малышева с 22.00 со 2 июня до 12 числа.