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10:08 (мск), источник: Nakanune.ru

В Екатеринбурге дорожники по ночам будут закрывать улицу Попова

Дорожники с 1 июня по ночам будут перекрывать улицу Попова в Екатеринбурге. Ограничения продлятся 10 дней.

Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

Перекрывать движение транспорта будут ежедневно с 22.00 до 06.00. Ограничения вводят на участке от Репина до Московской до 11 июня.

Добавим, сегодня в Екатеринбурге также перекроют Уральских Рабочих. Ограничения вводят на два месяца. В городе также для движения закрыт участок Московской. А завтра в Екатеринбурге перекроют улицу Репина. По данным городского ГИБДД, ремонтные работы будут проходить на участке от Мельникова до Малышева с 22.00 со 2 июня до 12 числа.

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