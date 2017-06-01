Отходы в доходы. Первый мусороперерабатывающий завод построят в Приангарье

Министр природных ресурсов и экологии Иркутской области Андрей Крючков рассказал нашему изданию, что в ближайшие годы в Приангарье намерены приступить к строительству первого в регионе мусороперерабатывающего завода. Планируется, что межмуниципальный комплекс будет обслуживать центральную агломерацию области, в которую входят Иркутск, Ангарск, Шелехов и населённые пункты в границах этой территории.

Свалок не будет?

По словам министра, сейчас в регионе насчитывается 848 несанкционированных свалок, и первоочередная задача — строительство мусороперегрузочных, мусоросортировочных станций, полигонов твёрдых коммунальных отходов и мусороперерабатывающего завода. Последний разместят на территории Ангарского городского округа. На заводе будут производить разделение отходов на фракции, а также отгрузку пластика, стекла, резиновых изделий таким организациям, как технопарк в Ангарске, чтобы использовать в качестве сырья для производства различной продукции.

«Сейчас в мире многое изготавливается из отходов, но не станут же производители рыться в помойке, чтобы достать сырьё, — комментирует Андрей Крючков. — Если оно будет подготовлено на нашем заводе, переработано в установленном порядке и реализовано изготовителям, то снизятся издержки самого завода, что даст возможность развиваться бизнесу. Не подлежащий же переработке мусор будет частично компостироваться и использоваться как биоматериал».

Планируется, что предприятие будет поглощать не только текущие твёрдые коммунальные отходы агломерации, но и перерабатывать застарелые свалки. К примеру, планируется приступить к ликвидации свалки в Тельме.

«Мы всё-таки будем постепенно отказываться от захоронения отходов и переходить к сортировке, будем развивать соответствующий бизнес и одновременно снижать негативное воздействие на окружающую среду, потому как нынешние площади полигонов и свалок достаточно велики, а сортировочный завод позволит нам достаточно эффективно использовать отходы, — заверяет Андрей Крючков. — По крайней мере, в самой крупной агломерации, которая насчитывает порядка миллиона человек — почти половину Иркутской области».

Нельзя опоздать.

При этом министр напомнил, что по закону в течение ближайших пяти лет мы обязаны прийти к сортировке большей части отходов. Да и текущая ситуация с возможностями имеющихся полигонов подталкивает пересмотреть привычный уклад: по данным экспертов, в ближайшие год-два полигоны Иркутска и Шелехова уже не смогут принимать ТКО.

Ежегодно завод должен перерабатывать порядка 300 тысяч тонн, вычленяя при сортировке около 80−90 тысяч тонн полезных компонентов.

«Это не конечные цифры, а предварительные, ведь постоянно состав мусора меняется, вполне вероятно, что полезной фракции будет намного больше», — уточняет Андрей Крючков.

Строительство завода оценивается в неполные 4 млрд рублей. В этом году в бюджете области предусмотрено финансирование проектных работ в размере 30 млн рублей. После определения участка под возведение завода готовится техническое задание.

«Наша основная задача — пройти все экспертизы и получить непосредственно заключение до 1 марта 2018 года, — говорит министр. — Потому что именно до этой даты мы должны подписать соответствующее соглашение о финансировании из федерального бюджета нашего объекта. Если опоздаем, то объект перейдёт на 2019 год».