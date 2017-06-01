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10:53 (мск), источник: NewsKo

В Перми представлены дизайн-проекты будущих дворов

Глава Перми Дмитрий Самойлов провёл второе заседание проектного комитета по реализации федеральных приоритетных проектов в Перми. В рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» пермяки вместе с активистами проекта «Городская среда» партии «Единая Россия» уже обсуждают дизайн-проекты будущих дворов.

В заседании комитета приняли участие заместители главы администрации города, главы районных администраций, депутаты Пермской городской думы, представители ОНФ, партии «Единая Россия», общественных организаций.

Как рассказал заместитель главы администрации Перми Сергей Романов, на сегодняшний день сформирован список из 309 домов, которые вошли в программу благоустройства на текущий год. Самым популярным видом работ стало асфальтирование проездов, которое будет проведено по 268 адресам. Также жители планируют в рамках программы установку детских площадок (124 адреса) и организацию мест для занятий спортом (65 адресов). Жители ещё 68 домов подали заявки на озеленение своей территории.

Первые дизайн-проекты уже готовы и прошли общественное обсуждение. Так, например, жители дома по ул. Елькина, 7 планируют обновить тротуар, проезд, обустроить для занятий спортом хоккейную коробку с баскетбольными кольцами, установить новый игровой комплекс.

В общем дворе по ул. Ушакова, 59/1 и 59/2 планируется организовать дополнительные автопарковки, установить спортивную площадку с баскетбольными кольцами, а также дополнить новыми элементами уже существующую детскую площадку.

Жители домов по улицам Карбышева, 74 и 83 в общем дворе также отдали предпочтение организации большой спортивной площадки для занятий футболом и баскетболом, а также установке детских игровых комплексов для ребят разных возрастов.

Планируется, что работы по благоустройству стартуют в июне, а завершатся в сентябре. Те, кто не успел подать заявку на 2017 год, смогут принять участие в 2018—2022 годах. Дома, которые подали заявку на благоустройство в этом году, грамотно оформили все документы, но не вошли в программу 2017 года, будут рекомендованы для включения в приоритетном порядке в программу на 2018 год.

Источник — администрация Перми

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