«Газпром» ориентируется на новую цену нефти в 2017 году
КИШИНЕВ, 1 июн — Sputnik. Средняя цена на нефть в 2017 году составит 50 долларов за баррель, считает зампредседателя правления «Газпрома» Андрей Круглов.
КИШИНЕВ, 1 июн — Sputnik. Средняя цена на нефть в 2017 году составит 50 долларов за баррель, считает зампредседателя правления «Газпрома» Андрей Круглов.
Об этом он заявил журналистам в кулуарах Международного экономического форума, который начал свою работу в
«В среднем на 50 ориентируемся», — сказал Круглов.
Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит в северной столице Росии
МИАР «Sputnik» выступает информационным партнером форума.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ).