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13:48 (мск), источник: Sputnik.md

«Газпром» ориентируется на новую цену нефти в 2017 году

КИШИНЕВ, 1 июн — Sputnik. Средняя цена на нефть в 2017 году составит 50 долларов за баррель, считает зампредседателя правления «Газпрома» Андрей Круглов.

Источник: Sputnik.md

Об этом он заявил журналистам в кулуарах Международного экономического форума, который начал свою работу в Санкт-Петербурге. По словам, Круглова у «Газпрома» консервативный прогноз на текущий год.

«В среднем на 50 ориентируемся», — сказал Круглов.

Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит в северной столице Росии 1—3 июня.

МИАР «Sputnik» выступает информационным партнером форума.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ).

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