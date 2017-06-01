«Газпром» ориентируется на новую цену нефти в 2017 году

Об этом он заявил журналистам в кулуарах Международного экономического форума, который начал свою работу в Санкт-Петербурге. По словам, Круглова у «Газпрома» консервативный прогноз на текущий год.

«В среднем на 50 ориентируемся», — сказал Круглов.

Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит в северной столице Росии 1—3 июня .

МИАР «Sputnik» выступает информационным партнером форума.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ).