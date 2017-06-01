Крым принял первую группу туристов из Великобритании

«Крым посетила первая организованная группа туристов из Великобритании, но мы не афишировали их приезд, чтобы не создавать им дополнительных проблемы на их родине. У них был военно-исторический маршрут, связанный с Крымской войной. На данный момент туристы уже покинули крымскую землю», — сказал Черняк.

По его словам, в этом году планируется приезд еще нескольких организованных групп туристов, в том числе из Китая, Италии и Великобритании.

«Крым интересен иностранцам, и мы ждем в этом году новые организованные группы туристов из ближнего и дальнего зарубежья», — подчеркнул Черняк.