Новые цифры за ОДН появятся в квитанциях омичей в июле

Они разбиты на 6 категорий многоквартирных домов, при этом значения уже посчитаны, и управляющим организациям не нужно будет ничего суммировать, отметили в пресс-службе ведомства.

В среднем в Омске жильцы квартиры площадью 33 кв. м по действующим нормативам платят за электроэнергию 160−180 рублей, по рассчитанным же РЭК показателям будут платить 50−55 рублей.

Изменения вступили в силу уже сегодня, 1 июня. Таким образом, квитанции с новыми цифрами омичи получат в июле. Исполняющий обязанности председателя РЭК Владимир Тараненко отметил, что сбоев в начислениях со стороны управляющих компаний быть не должно, им направят соответствующие информационные письма.