Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: начались протесты в Крыму - обращение крымчан к Путину
В Москве напали на известного ведущего Первого канала
Эксперты: пятиэтажки хотят снести не из-за ветхости
Тихоокеанский флот РФ получит уникальное новое оружие
СМИ: Миранда Керр вышла замуж
Кузнецова рассказала, как нашли пропавшего под Курском мальчикаДетский омбудсмен сообщила о поисках пропавшего ребенка и о работе, которую провели спасатели и волонтеры
От Лядовой до Бондарчук: звезды на премьере фильма «Нелюбовь»
Растолстевшая Белоснежка из мультфильма возмутила женщин
Жильцы первых 18 пятиэтажек отказались от расселения
Названы лучшие для жизни районы Петербурга
"Это моя большая ошибка": Максакова о криминальном авторитете
Обнаженная спина и кружево: дочь Пескова в Каннах
Собчак блеснула на вечере вместе с голливудскими звездами (фото)
Рената Литвинова удивила фанатов брюками с заниженной проймой
Принцу Гарри стыдно за свою невесту перед элитой общества – СМИ
Крейсер РФ в 20 этажей обладает мощным вооружением
Чем «болеют» Lada Vesta, Hyundai Creta и другие новинки
На машину из-за ветра упало дерево: что делать
Фоторепортажи
10Последний звонок-2017 в России
9Теракт в Манчестере
15Happy Birthday, Mr. President
12Воспоминания Набережной Круазет
11:13 (мск), источник: СуперОмск

Новые цифры за ОДН появятся в квитанциях омичей в июле

Как ранее сообщал «СуперОмск», РЭК Омской области 31 мая приняла новый размер нормативов на общедомовое потребление по электроэнергии и воде.

Источник: РИА "Новости"

Они разбиты на 6 категорий многоквартирных домов, при этом значения уже посчитаны, и управляющим организациям не нужно будет ничего суммировать, отметили в пресс-службе ведомства.

В среднем в Омске жильцы квартиры площадью 33 кв. м по действующим нормативам платят за электроэнергию 160−180 рублей, по рассчитанным же РЭК показателям будут платить 50−55 рублей.

Изменения вступили в силу уже сегодня, 1 июня. Таким образом, квитанции с новыми цифрами омичи получат в июле. Исполняющий обязанности председателя РЭК Владимир Тараненко отметил, что сбоев в начислениях со стороны управляющих компаний быть не должно, им направят соответствующие информационные письма.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Россия может предъявить США претензии из-за дипсобственности
В Киеве призвали ввести визовый режим с Россией
Кудрин: нам не нужны госкомпании в нефтяном секторе
МЭР объяснило падение доходов россиян методологией подсчета
Жуков: отсутствие россиян на Олимпиаде-2018 лишит Игры смысла
В США вывели из ангара самый большой самолет в мире
СМИ: США ужесточили правила выдачи въездных виз
Спорт
Обменять Овечкина практически невозможно После очередной неудачи «Вашингтона» за океаном поползли разговоры об обмене их самого главного игрока, который провел далеко не лучший свой сезон
Авто
Toyota Fortuner: первые фото нового внедорожника в России Редактору «Авто Mail.Ru» удалось сфотографировать закамуфлированные внедорожники Toyota Fortuner, которые ехали на автовозе из Петербурга в Москву
Hi-Tech
Видео: на финале Кубка Португалии человек облетел стадион на ховерборде На финале Кубка Португалии человек облетел стадион на ховерборде, чем привел в восторг болельщиков
Кино
Растолстевшая Белоснежка из мультфильма возмутила женщин Авторы южнокорейского мультика «Красные туфли и семь гномов» показали пародию на классическую диснеевскую сказку и вызвали гнев прогрессивных американок
Недвижимость
Платежи за общедомовые нужды будут пересчитаны
В Ленобласти нашли очень дешевые трехкомнатные квартиры
В начале лета в Петербурге ожидается рост цен на квартиры
Петербургские дольщики объявили голодовку
Леди
Как найти работу, если вам 40 лет и нет опыта Руководитель проекта «Антирабство» и опытный эйчар Алена Владимирская объясняет, как сделать карьеру с нуля, даже если кажется, что нет перспектив.
Дети
Зейналова рассмешила соцсети фотографией «особенной» дочки и мужа Гражданский муж очень помогает телеведущей в воспитании дочки.
Все о ремонте
Дизайн интерьера ванной комнаты на даче
Как выбрать квартиру со свободной планировкой?
Как быстро и без усилий обновить интерьер: 5 советов
Как правильно выбрать зелёные обои?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь