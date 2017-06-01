В Стерлитамаке на месяц перекроют улицу Железнодорожную
Там запланировали ремонт тепломагистрали.
Там запланировали ремонт тепломагистрали.
Целый месяц жителям Стерлитамака придется потерпеть трудности проезда по улице Железнодорожной, а некоторым горожанам без горячей воды.
С 1 по 30 июня
А с 5 по 18 июня в домах 4 и 6 по Менделеева и 40,44,52, 68 по Железнодорожной отключат горячую воду. Также эта вынужденная мера коснется детского сада № 83, школы № 12 и Стерлитамакского колледжа строительства, экономики и права.