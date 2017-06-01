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11:10 (мск), источник: Комсомольская правда

В Стерлитамаке на месяц перекроют улицу Железнодорожную

Там запланировали ремонт тепломагистрали.

Источник: РИА "Новости"

Целый месяц жителям Стерлитамака придется потерпеть трудности проезда по улице Железнодорожной, а некоторым горожанам без горячей воды.

С 1 по 30 июня из-за капитального ремонта тепломагистрали коммунальщики будут частично перекрывать проезжую часть по Железнодорожной от 54 до 66 дома.

А с 5 по 18 июня в домах 4 и 6 по Менделеева и 40,44,52, 68 по Железнодорожной отключат горячую воду. Также эта вынужденная мера коснется детского сада № 83, школы № 12 и Стерлитамакского колледжа строительства, экономики и права.

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