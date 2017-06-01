До конца недели «Янтарьэнергосбыт» отключит свет 695 должникам

По закону электроэнергия может быть отключена при наличии у потребителя долга в сумме, превышающей два ежемесячных размера платы, определенных исходя из установленного норматива. В среднем эта сумма составляет 1 227 рублей. Чтобы подключить энергоснабжение, придётся полностью оплатить не только долг, но и услуги по отключению и возобновлению энергоснабжения в размере до четырёх тысяч рублей.

Рейды по отключению должников проходят уже месяц. За минувшую неделю почти у 800 жителей Калининградской области отключили электричество. Без света на сегодняшний день остаются почти 700 человек.

Узнать о планируемом отключении должники могут на официальном сайте компании и по телефону (4012) 60−58−85.