До конца недели «Янтарьэнергосбыт» отключит свет 695 должникам
До конца недели «Янтарьэнергосбыт» намерен отключить электричество для 695 неплательщиков. Об этом сообщает
До конца недели «Янтарьэнергосбыт» намерен отключить электричество для 695 неплательщиков. Об этом сообщает
По закону электроэнергия может быть отключена при наличии у потребителя долга в сумме, превышающей два ежемесячных размера платы, определенных исходя из установленного норматива. В среднем эта сумма составляет 1 227 рублей. Чтобы подключить энергоснабжение, придётся полностью оплатить не только долг, но и услуги по отключению и возобновлению энергоснабжения в размере до четырёх тысяч рублей.
Рейды по отключению должников проходят уже месяц. За минувшую неделю почти у 800 жителей Калининградской области отключили электричество. Без света на сегодняшний день остаются почти 700 человек.
Узнать о планируемом отключении должники могут на официальном сайте компании и по телефону (4012) 60−58−85.