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17:42 (мск), источник: Калининград.Ru

Алиханов поручил контролировать стоимость авиабилетов в Калининград

Врио губернатора Антон Алиханов призвал держать под контролем ситуацию с ценами на авиабилеты в Калининградскую область. Об этом он заявил на рабочем совещании в правительстве в среду, 31 мая.

Источник: Калининград.Ru

— Прошу следить за стоимостью авиабилетов. Начали поступать пока единичные сигналы, что цена на калининградском направлении растёт. Необходимо подключить к этой работе ФАС и Росавиацию, — приводит слова Алиханова пресс-служба регионального правительства.

Особое внимание глава региона поручил обратить на реализацию субсидированных билетов. По его словам, нельзя допустить повторения прошлогодней ситуации, когда авиакомпании не израсходовали установленные лимиты.

Субсидировать авиаперевозки из Калининграда в европейскую часть России и обратно начали с 2011 года. Первое время правом на приобретение льготных билетов могли воспользоваться только жители региона до 23 лет и старше 60-ти. В 2012 году из программы исключили возрастные ограничения. Кроме того, льготы стали распространяться на всех граждан РФ.

В 2017 году субсидии традиционно будут действовать с 15 мая по 15 октября. На эти цели выделят 341 млн рублей. Предполагается, что льготами воспользуется 181 тысяча пассажиров.

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