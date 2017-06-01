Жители Хабаровского края переплачивали за билеты на самолеты

Это выяснили специалисты Хабаровского УФАС в ходе проверки, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Установлено, что перевозчик нарушил федеральный закон «О защите конкуренции».
«КГУП “Хабаровские авиалинии” предписано не допускать компенсации расходов, связанных с продажей авиабилетов, перевозкой пассажиров путем установления каких-либо сборов при осуществлении перевозок пассажиров по местным авиалиниям Хабаровского края в случае, если на такие перевозки введено государственное регулирование», — отмечается в сообщении пресс-службы. Предприятие обязали в течение двух лет направлять в Хабаровское УФАС информацию об установлении каких-либо сборов, связанных с перевозкой пассажиров по местным авиалиниям.