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12:01 (мск), источник: Губерния онлайн

Жители Хабаровского края переплачивали за билеты на самолеты

КГУП «Хабаровские авиалинии» взимало с пассажиров незаконные сборы. Жителям региона приходилось переплачивать при покупке билетов на самолеты, которые выполняют рейсы по местным воздушным линиям.

Это выяснили специалисты Хабаровского УФАС в ходе проверки, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Установлено, что перевозчик нарушил федеральный закон «О защите конкуренции».

«КГУП “Хабаровские авиалинии” предписано не допускать компенсации расходов, связанных с продажей авиабилетов, перевозкой пассажиров путем установления каких-либо сборов при осуществлении перевозок пассажиров по местным авиалиниям Хабаровского края в случае, если на такие перевозки введено государственное регулирование», — отмечается в сообщении пресс-службы. Предприятие обязали в течение двух лет направлять в Хабаровское УФАС информацию об установлении каких-либо сборов, связанных с перевозкой пассажиров по местным авиалиниям.

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