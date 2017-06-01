В крупнейший в Сибири завод по производству фанеры вложат 2 млрд рублей

Новый собственник фанерного комбината в Сосновоборске готов инвестировать в развитие предприятия более 2 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В августе прошлого года стало известно, производственный комплекс ООО «Енисейский фанерный комбинат» приобрела красноярская компания «Красфан». Совокупный долг предприятия на тот момент составлял более 9,5 млрд руб.

Этой весной на предприятии в тестовом режиме запустили производство фанеры. Сегодня на заводе работают 170 человек, включены все технологические линии. К концу этого года поставлена задача выпускать до 4,5 тыс. кубометров фанеры в месяц. Полная производственная мощность комбината составит 200 тыс. кубометров фанеры в год, 3,5 тыс. тон топливных брикетов.

В сотрудничестве с предприятием заинтересованы фирммы FEZER (Бразилия), RAUTE (Финляндия). Ведутся переговоры о поставке и модернизации оборудования с тайваньскими, бельгийскими и немецкими фирмами.

«Рынок фанеры в России быстро развивается, растут объемы экспорта, а у нас в регионе несколько лет фактически простаивало готовое производство с уникальным дорогостоящим оборудованием. Уже есть договоренности о поставках продукции как в регионы РФ, так и за рубеж, в том числе в Японию и Китай», — рассказал директор ООО «Красфан» Андрей Михайлов.

Выйти на полную производственную мощность комбинат должен в 2020 году. Всего на предприятии будет создано более 350 новых рабочих мест.

ООО «Красфан» зарегистрировано в Красноярском крае в марте 2016 года. Уставный капитал — 156 млн руб. Единственный владелец — Андрей Михайлов, он же гендиректор. По данным «СПАРК-Интерфакс», Михайлов также директор в красноярском ООО «Трансслес» (выручка в 2015 году — 233,8 млн руб.), его головная компания Ralina International Investments Ltd зарегистрирована на Британских Виргинских островах.