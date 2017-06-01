В Краснодаре временно закрывают движение по улице Советской

В связи с ремонтом канализационной сети будет временно ограничено движение транспортных средств по ул. Советской в Центральном и Западном внутригородских округах краевого центра.

— Временное прекращение движения транспорта связано с необходимостью проведения работ по замене подземных коммуникаций. На закрытом участке улицы размещены дорожные знаки, разъясняющие автомобилистам схему объезда. Контроль за производством работ и сохранностью объектов улично-дорожной сети будет осуществлять департамент строительства города, — прокомментировали в департаменте городского хозяйства и ТЭК.

Движение транспортных средств по ул. Советской ограничивается:

— на участке между ул. Коммунаров и ул. Красноармейской с 1 по 15 июня 2017 года.

— на участке между ул. Красноармейской и ул. Красной с 16 июня по 30 июля 2017 года.

— на участке между ул. Красной и ул. Рашпилевской с 1 по 16 июля 2017 года.

— на участке между ул. Рашпилевской и ул. Октябрьской с 17 по 31 июля 2017 года.