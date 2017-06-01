В Краснодаре временно закрывают движение по улице Советской
Это делается на период проведения здесь ремонтных работ.
Это делается на период проведения здесь ремонтных работ.
В связи с ремонтом канализационной сети будет временно ограничено движение транспортных средств по ул. Советской в Центральном и Западном внутригородских округах краевого центра.
— Временное прекращение движения транспорта связано с необходимостью проведения работ по замене подземных коммуникаций. На закрытом участке улицы размещены дорожные знаки, разъясняющие автомобилистам схему объезда. Контроль за производством работ и сохранностью объектов
Движение транспортных средств по ул. Советской ограничивается:
— на участке между ул. Коммунаров и ул. Красноармейской с 1 по 15 июня 2017 года.
— на участке между ул. Красноармейской и ул. Красной с 16 июня по 30 июля 2017 года.
— на участке между ул. Красной и ул. Рашпилевской с 1 по 16 июля 2017 года.
— на участке между ул. Рашпилевской и ул. Октябрьской с 17 по 31 июля 2017 года.
Подрядчику — ИП «Игнатенко» — рекомендовано обеспечить проведение ремонта и замены коммуникаций в соответствии с требованиями нормативных документов и графиком производства работ. Городской департамент строительства будет контролировать ход восстановления повреждённых объектов