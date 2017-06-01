АвтоВАЗ сократит более 2 тыс. сотрудников к концу 2017 года

«Я не буду давать никакой цифры, мы всё еще обсуждаем это, но, возможно, это будет более двух тысяч человек до конца года», — сообщил Мор, уточнив, что точная цифра сейчас обсуждается.

В феврале стало известно, что АвтоВАЗ планирует сократить 740 сотрудников, что составляет менее 2% общей численности персонала предприятия. Тогда в компании заверили, что всем увольняемым работникам будут предложены имеющиеся вакансии в различных подразделениях АвтоВАЗа.

В 2016 году число сотрудников АвтоВАЗа сократилось на 9,7%, до 43,3 тыс. человек. По итогам первого квартала средняя численность работников составила 39725 человек, следует из отчета компании.

