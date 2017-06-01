Из Красноярского края в Китай вывезли более 4 миллионов кубометров леса

Красноярский край увеличил экспорт леса на 20 процентов. Об этом сообщили специалисты краевого Россельхознадзора.

По их данным, за 2016 год из края вывезено 4,9 миллиона кубометров леса, из них 4,1 миллион — в Китай. Всего экспорт древесины идёт в 50 стран мира.

«Также не первый год идёт увеличение вывоза пиломатериалов. Это обработанная лесопродукция. Кроме этого, многие китайские бизнесмены сами открывают предприятия на территории нашего края. Вы, наверное, знаете, что в Лесосибирске и Канске были их субъекты», — рассказал начальник отдела надзора по карантину растений Управления Россельхознадзора по краю Сергей Звягинцев.

Кстати, основным экспортёром сибирского леса является Иркутская область. Оттуда в прошлом году было вывезено около 12 миллионов кубов древесины. Однако, как говорят специалисты, часть их лесов выращена и готовится, так или иначе, в Красноярском крае.