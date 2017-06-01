Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: начались протесты в Крыму - обращение крымчан к Путину
Соединенные судьбой. Как сложилась жизнь сиамских близнецов из Литвы
«Чистая победа»: глава МИД Украины о решении суда по «Газпрому»
У детей Сандры Буллок появился отец
64-летняя жена Макрона надела мини на встречу с Меланией Трамп
Трамп усыпил министра торговли речью о важности торговли Уилбур Росс сидел в одном ряду с дочерью президента США Иванкой
Растолстевшая Белоснежка из мультфильма возмутила женщин
Петров и Гармаш сыграли ребенка Лизы Арзамасовой в кино
Жильцы первых 18 пятиэтажек отказались от расселения
Названы лучшие для жизни районы Петербурга
"Это моя большая ошибка": Максакова о криминальном авторитете
Обнаженная спина и кружево: дочь Пескова в Каннах
Какие юбки вошли в моду этим летом
64-летняя жена Макрона надела мини на встречу с Меланией Трамп
Принцу Гарри стыдно за свою невесту перед элитой общества – СМИ
Крейсер РФ в 20 этажей обладает мощным вооружением
АВТОВАЗ показал публике модель, которая называется УРА
5 самых красивых внедорожников и кроссоверов
Фоторепортажи
8«Суперлюди» Японии
10Последний звонок-2017 в России
10110 лет со дня рождения Лоуренса Оливье
15Последствия урагана в Москве
12:07 (мск), источник: РИА Новости

Винзавод «Массандра» начал выпуск церковного вина

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн — РИА Новости, Виктор Лященко. Крымский винзавод «Массандра» завершил розлив первой партии возрожденного спустя столетие церковного вина, изготовленного без добавления спирта, сообщил гендиректор предприятия Янина Павленко.

Источник: РИА "Новости"

Вино создано по особой технологии, без добавления спирта. 15 тысяч бутылок «Церковного удельного ведомства» в ближайшие дни уйдет в продажу. Всего приготовлено 6 тысяч декалитров.

Павленко напомнила, что вино, приготовленное без крепления спиртом специально для таинства причастия, производилось в начале прошлого столетия. Несколько бутылок такого вина 1902 года урожая хранятся в энотеке «Массандры», являясь ее украшением. Но в советский период от этой трудоемкой и затратной практики отошли и для нужд церкви стали готовить кагоры уже с добавлением спирта. Возродить вино было решено на базе массандровского филиала «Малореченское». Один из его авторов — винодел с 30-летним стажем Сергей Задорожный.

«Ценители массандровского вина с большим интересом встретили новость о возрождении церковного вина. Через соцсети мы собирали для него варианты названий. В общей сложности было собрано около пятидесяти предложений. В итоге мы согласились с теми, кто предлагал оставить историческое название — «Церковное удельного ведомства», — приводит слова Павленко пресс-служба предприятия.

Виноград для церковного вина — «саперави» и «бастардо» — собирался вручную во второй половине октября, ягоды буквально увялили на лозе до высокого содержания сахара. Содержание спирта в готовом вине — 12%, сахара — 10%.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Что сказал Песков о посте дочери насчет реновации
Захарова: Россия предъявит США претензии из-за дипсобственности
В Киеве призвали ввести визовый режим с Россией
Кудрин: Россия катастрофически теряет время
МЭР объяснило падение доходов россиян особенностями подсчета
Жуков: отсутствие россиян на Олимпиаде-2018 лишит Игры смысла
В США вывели из ангара самый большой самолет в мире
СМИ: США ужесточили правила выдачи въездных виз
Спорт
Сборная России снова обновила личный антирекорд в рейтинге ФИФА Сборная России потеряла две позиции и опустилась на рекордно низкое в своей истории 63-е место в рейтинге ФИФА
Авто
Toyota Fortuner: первые фото нового внедорожника в России Редактору «Авто Mail.Ru» удалось сфотографировать закамуфлированные внедорожники Toyota Fortuner, которые ехали на автовозе из Петербурга в Москву
Hi-Tech
Видео: на финале Кубка Португалии человек облетел стадион на ховерборде На финале Кубка Португалии человек облетел стадион на ховерборде, чем привел в восторг болельщиков
Кино
«Чудо-женщину» запретили к показу в Ливане Причиной для отмены проката стала Галь Гадот, исполнившая в фильме главную роль
Недвижимость
Платежи за общедомовые нужды будут пересчитаны
«Белые пятна» реновации: комментарии юриста
Риелторы назвали цену самой дорогой хрущевки
Власти назвали условия расселения девятиэтажек в Москве
Леди
7 видов туфель, которые сейчас в моде На эти модели стоит обратить пристальное внимание
Дети
Зейналова рассмешила соцсети фотографией «особенной» дочки и мужа Гражданский муж очень помогает телеведущей в воспитании дочки.
Все о ремонте
Как оформить углы в квартире: 15 идей
Как выбрать ванну: 5 главных критериев
Что можно сделать из хрущевки: 5 примеров
Изобретения, которые помогают экономить воду в ванной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь