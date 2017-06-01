Винзавод «Массандра» начал выпуск церковного вина

Вино создано по особой технологии, без добавления спирта. 15 тысяч бутылок «Церковного удельного ведомства» в ближайшие дни уйдет в продажу. Всего приготовлено 6 тысяч декалитров.

Павленко напомнила, что вино, приготовленное без крепления спиртом специально для таинства причастия, производилось в начале прошлого столетия. Несколько бутылок такого вина 1902 года урожая хранятся в энотеке «Массандры», являясь ее украшением. Но в советский период от этой трудоемкой и затратной практики отошли и для нужд церкви стали готовить кагоры уже с добавлением спирта. Возродить вино было решено на базе массандровского филиала «Малореченское». Один из его авторов — винодел с 30-летним стажем Сергей Задорожный.

«Ценители массандровского вина с большим интересом встретили новость о возрождении церковного вина. Через соцсети мы собирали для него варианты названий. В общей сложности было собрано около пятидесяти предложений. В итоге мы согласились с теми, кто предлагал оставить историческое название — «Церковное удельного ведомства», — приводит слова Павленко пресс-служба предприятия.

Виноград для церковного вина — «саперави» и «бастардо» — собирался вручную во второй половине октября, ягоды буквально увялили на лозе до высокого содержания сахара. Содержание спирта в готовом вине — 12%, сахара — 10%.