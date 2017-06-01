ЭКСПО-2017: правила посещения и режим работы
Sputnik Казахстан подготовил краткий навигатор по выставке ЭКСПО, которая скоро стартует в Астане. Ознакомьтесь, как и когда можно посещать выставки, сколько стоит входной билет и что можно взять с собой.
Sputnik Казахстан подготовил краткий навигатор по выставке ЭКСПО, которая скоро стартует в Астане. Ознакомьтесь, как и когда можно посещать выставки, сколько стоит входной билет и что можно взять с собой.
ЭКСПО — международная выставка, на которой демонстрируются мировые технические и технологические достижения.
Ближайшая всемирная выставка состоится в Астане с 10 июня по 10 сентября. Тема — «Энергия будущего». ЭКСПО нацелено на привлечение новых мировых технологий энергосбережения. В выставке примут участие представители 115 стран и 20 международных организаций.
Где и как купить билет
Онлайн: на сайтах tickets.expo2017astana.com и kassir.kz В отделениях АО «Казпочта» В билетных кассах:
— ТРЦ «Керуен» (Астана).
— ТРЦ «Хан-Шатыр» (Астана).
— ТРЦ «MEGA Alma-Ata» (Алматы).
— ТРЦ «MEGA Park» (Алматы).
Сколько стоит билет
На посещение выставки можно купить билеты двух видов:
• Входной билет с открытой датой — 6000 тенге (будни), 8000 тенге (выходные).
• С фиксированной датой— 4000 тенге (будни), 6000 тенге (выходные).
Бесплатно посетить выставку могут:
• Участники и инвалиды ВОВ.
• Лица, приравненные по льготам и гарантиям к участникам и инвалидам ВОВ.
• Инвалиды всех групп.
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• Дети до 6 лет (включительно).
Посетить выставку со скидкой в 50% могут школьники, студенты, пенсионеры, многодетные матери, многодетные семьи, имеющие четырех и более совместно проживающих несовершеннолетних детей.
Режим работы
Выставка работает с 9:00 до 01:00 (ежедневно). Вход на выставку будет осуществляться с 9:00 до 22:30.
Что посмотреть в казахстанском павильоне
Центральный элемент выставочного комплекса — это
На 1-м этаже здания будет расположен павильон Казахстана, где посетители смогут познакомиться с последними достижениями страны.
Непосредственно в самой сфере расположится Музей будущего. Уникальность конструкции в том, что это первое в мире здание «полная сфера». В верхней части предусмотрены два ветрогенератора.
Правила посещения
Для обеспечения безопасности на выставке при входе посетителю рекомендуется иметь удостоверение личности.
Дети до 6 лет включительно могут посещать выставку бесплатно в сопровождении взрослого. Сопровождение взрослого не требуется с 16 лет.
Билет на выставку предоставляет только одноразовый проход.
Запрещено:
• проходить на выставку с животными и птицами, за исключением
• осуществлять незаконную торговлю.
• срисовывать, копировать, снимать замеры, фотографировать, снимать слепки с предметов, представленных на выставке, без разрешения экспонента.
• проносить алкогольные напитки, прохладительные напитки в стеклянной или жестяной таре.
Культурная программа
В дни проведения ЭКСПО в столице пройдет более 700 ярких событий в культурной жизни. В числе приглашенных звезд — группы «Мумий Тролль», «Би-2», Limp Bizkit, 30 Seconds To Mars, и другие. Ознакомиться с календарем культурной программы и приобрести билеты можно на официальных сайтах:
• expo2017culture.kz.
• expo2017astana.com.