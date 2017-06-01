ЭКСПО-2017: правила посещения и режим работы

ЭКСПО — международная выставка, на которой демонстрируются мировые технические и технологические достижения. Отцом-основателем всемирной выставки стал родственник нынешней королевы Великобритании принц Альберт. Первая выставка ЭКСПО прошла в Англии 1 мая 1851 года.

Ближайшая всемирная выставка состоится в Астане с 10 июня по 10 сентября. Тема — «Энергия будущего». ЭКСПО нацелено на привлечение новых мировых технологий энергосбережения. В выставке примут участие представители 115 стран и 20 международных организаций.

Где и как купить билет

Онлайн: на сайтах tickets.expo2017astana.com и kassir.kz В отделениях АО «Казпочта» В билетных кассах:

— ТРЦ «Керуен» (Астана).

— ТРЦ «Хан-Шатыр» (Астана).

— ТРЦ «MEGA Alma-Ata» (Алматы).

— ТРЦ «MEGA Park» (Алматы).

Сколько стоит билет

На посещение выставки можно купить билеты двух видов:

• Входной билет с открытой датой — 6000 тенге (будни), 8000 тенге (выходные).

• С фиксированной датой— 4000 тенге (будни), 6000 тенге (выходные).

Бесплатно посетить выставку могут:

• Участники и инвалиды ВОВ.

• Лица, приравненные по льготам и гарантиям к участникам и инвалидам ВОВ.

• Инвалиды всех групп.

• Дети-сироты.

• Дети до 6 лет (включительно).

Посетить выставку со скидкой в 50% могут школьники, студенты, пенсионеры, многодетные матери, многодетные семьи, имеющие четырех и более совместно проживающих несовершеннолетних детей.

Режим работы

Выставка работает с 9:00 до 01:00 (ежедневно). Вход на выставку будет осуществляться с 9:00 до 22:30.

Что посмотреть в казахстанском павильоне

Центральный элемент выставочного комплекса — это павильон-сфера «Нұр Әлем». Диаметр здания — 80 метров, высота — 100 метров.

На 1-м этаже здания будет расположен павильон Казахстана, где посетители смогут познакомиться с последними достижениями страны.

Непосредственно в самой сфере расположится Музей будущего. Уникальность конструкции в том, что это первое в мире здание «полная сфера». В верхней части предусмотрены два ветрогенератора.

Правила посещения

Для обеспечения безопасности на выставке при входе посетителю рекомендуется иметь удостоверение личности.

Дети до 6 лет включительно могут посещать выставку бесплатно в сопровождении взрослого. Сопровождение взрослого не требуется с 16 лет.

Билет на выставку предоставляет только одноразовый проход.

Запрещено:

• проходить на выставку с животными и птицами, за исключением собак-поводырей в намордниках.

• осуществлять незаконную торговлю.

• срисовывать, копировать, снимать замеры, фотографировать, снимать слепки с предметов, представленных на выставке, без разрешения экспонента.

• проносить алкогольные напитки, прохладительные напитки в стеклянной или жестяной таре.

Культурная программа

В дни проведения ЭКСПО в столице пройдет более 700 ярких событий в культурной жизни. В числе приглашенных звезд — группы «Мумий Тролль», «Би-2», Limp Bizkit, 30 Seconds To Mars, и другие. Ознакомиться с календарем культурной программы и приобрести билеты можно на официальных сайтах:

• expo2017culture.kz.

• expo2017astana.com.