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12:26 (мск), источник: 365info.kz

Представлен самый большой в мире самолет

В Калифорнии ангар впервые покинул гигантский самолет-носитель Stratolaunch Roc, предназначенный для запуска космических ракет.

Источник: 365info.kz

На сегодня Stratolaunch Roc является самым большим самолетом в мире. Размах его крыльев достигает 117 метров, взлетная масса 590 тонн, из них собственный вес — 226 тонн. Самолет способен поднять в воздух ракету массой до 250 тонн.

Самолет собран из двух Boeing-747, но многие элементы корпуса заменены на более легкий углепластик.

В ближайшие месяцы будут проводиться наземные и летные испытания, а первый демонстрационный запуск ракеты с самолета намечен на 2019 год.

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