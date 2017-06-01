Представлен самый большой в мире самолет

На сегодня Stratolaunch Roc является самым большим самолетом в мире. Размах его крыльев достигает 117 метров, взлетная масса 590 тонн, из них собственный вес — 226 тонн. Самолет способен поднять в воздух ракету массой до 250 тонн.

Самолет собран из двух Boeing-747, но многие элементы корпуса заменены на более легкий углепластик.

В ближайшие месяцы будут проводиться наземные и летные испытания, а первый демонстрационный запуск ракеты с самолета намечен на 2019 год.