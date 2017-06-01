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14:04 (мск), источник: Коммерсантъ

Сквер им. Землячки в Перми отремонтируют за 83,9 млн рублей

Администрация Перми объявила электронный аукцион на выполнение работ по капитальному ремонту сквера им. Р. Землячки.

Как указано в техническом задании, площадка производства работ ограничена улицами Лебедева, Розалии Землячки, Уральская и домами по ул. Уральская, 95, ул. Лебедева, 34.

На результат работы устанавливается гарантийный срок продолжительностью 60 месяцев. Работы необходимо провести в срок до 28 декабря 2018 года.

Максимальная цена контракта определена в размере 83.9 млн руб.

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