Сквер им. Землячки в Перми отремонтируют за 83,9 млн рублей

Как указано в техническом задании, площадка производства работ ограничена улицами Лебедева, Розалии Землячки, Уральская и домами по ул. Уральская, 95, ул. Лебедева, 34.

На результат работы устанавливается гарантийный срок продолжительностью 60 месяцев. Работы необходимо провести в срок до 28 декабря 2018 года.

Максимальная цена контракта определена в размере 83.9 млн руб.