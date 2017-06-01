Сквер им. Землячки в Перми отремонтируют за 83,9 млн рублей
Администрация Перми объявила электронный аукцион на выполнение работ по капитальному ремонту сквера им. Р. Землячки.
Администрация Перми объявила электронный аукцион на выполнение работ по капитальному ремонту сквера им. Р. Землячки.
Как указано в техническом задании, площадка производства работ ограничена улицами Лебедева, Розалии Землячки, Уральская и домами по ул. Уральская, 95, ул. Лебедева, 34.
На результат работы устанавливается гарантийный срок продолжительностью 60 месяцев. Работы необходимо провести в срок до 28 декабря 2018 года.
Максимальная цена контракта определена в размере 83.9 млн руб.