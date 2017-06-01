Низкие цены на бензин приведут к его ограничению — Минэнерго

«Мы все с вами живем в рыночной экономике, Казахстан граничит с пятью государствами, в четырех из которых, за исключением Туркменистана, уровень цен на АЗС гораздо выше. Если мы хотим низкие цены, мы должны понимать, что в этом случае топливо будет ограничено. И это простой закон рыночной экономики. Я не буду сравнивать цены на топливо в европейских странах с ценами в Казахстане, потому что прекрасно понимаю, что уровень доходов также очень отличается», — сказал министр, выступая сегодня на отчетной встрече с населением.

Но при этом, министр с уверенностью сказал, что в Казахстане одна из самых низких цен на бензин из стран СНГ.

«Со стороны министерства отмечаю, что мы будем добиваться прозрачности ценообразования и создавать экономически рентабельные условия поставок нефти на внутренний рынок. Для этого мы рассматриваем ряд инструментов, таких как развитие биржевой торговли нефтепродуктами, и в будущем изменение налоговой политики», — отметил Канат Бозумбаев.