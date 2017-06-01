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14:37 (мск), источник: Kazinform

Низкие цены на бензин приведут к его ограничению — Минэнерго

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев заявил, что основная задача министерства — это недопущение дефицита и обеспечение насыщения рынка ГСМ, а цены регулируются самим рынком, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Источник: Kazinform

«Мы все с вами живем в рыночной экономике, Казахстан граничит с пятью государствами, в четырех из которых, за исключением Туркменистана, уровень цен на АЗС гораздо выше. Если мы хотим низкие цены, мы должны понимать, что в этом случае топливо будет ограничено. И это простой закон рыночной экономики. Я не буду сравнивать цены на топливо в европейских странах с ценами в Казахстане, потому что прекрасно понимаю, что уровень доходов также очень отличается», — сказал министр, выступая сегодня на отчетной встрече с населением.

Но при этом, министр с уверенностью сказал, что в Казахстане одна из самых низких цен на бензин из стран СНГ.

«Со стороны министерства отмечаю, что мы будем добиваться прозрачности ценообразования и создавать экономически рентабельные условия поставок нефти на внутренний рынок. Для этого мы рассматриваем ряд инструментов, таких как развитие биржевой торговли нефтепродуктами, и в будущем изменение налоговой политики», — отметил Канат Бозумбаев.

По данным ведомства, за январь-апрель текущего года переработка на трех нефтеперерабатывающих заводах выросла и составила 107% (4,5 млн тонн), обеспеченность внутреннего рынка в отечественном бензине составила 77,5%, в дизельном топливе 98,9%, авиакеросине — 39%.

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