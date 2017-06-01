Магистраль Челябинск — Екатеринбург введут в эксплуатацию к 2023 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 июня./ТАСС/. Высокоскоростная железнодорожная магистраль (ВСМ) Екатеринбург — Челябинск будет запущена в эксплуатацию к 2023 году. Об этом сообщил в четверг ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

«Уральская ВСМ свяжет центры Челябинска и Екатеринбурга, а также два аэропорта — Баландино и Кольцово. Что касается вопроса о сроках, то подготовка проекта идет по плану — при условии своевременного прохождения всех согласовательных процедур мы рассчитываем подписать концессионное соглашение в 2018 году, а в 2023 ввести УВСМ в эксплуатацию. Мы планируем подписать с РЖД договор о намерениях», — сказал он.

Также он добавил, что проектная команда уже изучила технические и земельно-правовые ограничения, создала несколько сценариев прохождения магистрали, сравнила их по технико-экономическим параметрам и определила наиболее оптимальный маршрут.

«Что касается вопроса об основном инвесторе, то об этом пока говорить рано… Проект реализуется на принципах ГЧП по концессионному соглашению. Предполагается сначала завершить предпроектную подготовку…, затем заключить концессионное соглашение на проектирование, строительство и содержание магистрали, соответственно, финансирование проекта предполагает определенную структуру и стадийность», — пояснил Дубровский.

Он уточнил, что, скорее всего, инвесторов будет несколько.

О проекте.

Проект высокоскоростной магистрали Челябинск — Екатеринбург предполагает строительство новой двухпутной железнодорожной линии со скоростью движения 250 км/ч, которая соединит столицы-миллионники двух регионов и сократит время в пути из одного города в другой, по предварительным оценкам, до 1 часа 10 минут с нынешних пяти с лишним часов.

Проектирование и строительство магистрали будет обеспечиваться за счет собственных средств частного инвестора (концессионера) и привлеченного финансирования. По предварительным оценкам, объем капитальных затрат на ВСМ составит около 165 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что для подготовки проекта по созданию ВСМ Екатеринбург — Челябинск правительством Челябинской области и Федеральным центром проектного финансирования (ФЦПФ, группа ВЭБ) была создана в форме хозяйственного партнерства специальная проектная компания «Уральская скоростная магистраль». Стороны вложили по 50 млн рублей в капитал хозпартнерства на подготовку проекта.

В состав участников компании позже вошло правительство Свердловской области, власти региона также инвестируют в подготовку проекта 50 млн рублей.

Челябинская и Свердловская области обеспечивают на своей территории решение земельных, технических и организационных вопросов, необходимых для проведения предпроектных изысканий, а Федеральный центр проектного финансирования предоставляет экспертную поддержку и содействие в привлечении финансирования.