Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: начались протесты в Крыму - обращение крымчан к Путину
10 тревожных сигналов при боли в спине
«Чистая победа»: глава МИД Украины о решении суда по «Газпрому»
У детей Сандры Буллок появился отец
Как дочь Иосифа Пригожина отпраздновала выпускной (фото)
Как спросить со шторма: москвичи подсчитывают ущерб Как отремонтировать машину или дом, если страховщики отказываются платить?
От Лядовой до Бондарчук: звезды на премьере фильма «Нелюбовь»
Растолстевшая Белоснежка из мультфильма возмутила женщин
Названы курорты РФ с самой дешевой арендой жилья
Цены на новостройки в России пошли вверх
«Я страну построил»: Саакашвили нагрубил украинскому министру
СМИ: подлодка РФ, не всплывая, атаковала ИГИЛ
Как дочь Иосифа Пригожина отпраздновала выпускной (фото)
7 видов туфель, которые сейчас в моде
Турчинов приехал в Донбасс и заявил о взятии Москвы - СМИ
СМИ: В ДНР прокомментировали слова о силе ВСУ
АВТОВАЗ показал публике модель, которая называется УРА
5 самых красивых внедорожников и кроссоверов
Фоторепортажи
8«Суперлюди» Японии
10Последний звонок-2017 в России
10110 лет со дня рождения Лоуренса Оливье
15Последствия урагана в Москве
14:43 (мск), источник: ТАСС

Магистраль Челябинск — Екатеринбург введут в эксплуатацию к 2023 году

Уральская ВСМ свяжет центры двух городов, а также аэропорты Баландино и Кольцово.

Источник: ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 июня./ТАСС/. Высокоскоростная железнодорожная магистраль (ВСМ) Екатеринбург — Челябинск будет запущена в эксплуатацию к 2023 году. Об этом сообщил в четверг ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

«Уральская ВСМ свяжет центры Челябинска и Екатеринбурга, а также два аэропорта — Баландино и Кольцово. Что касается вопроса о сроках, то подготовка проекта идет по плану — при условии своевременного прохождения всех согласовательных процедур мы рассчитываем подписать концессионное соглашение в 2018 году, а в 2023 ввести УВСМ в эксплуатацию. Мы планируем подписать с РЖД договор о намерениях», — сказал он.

Также он добавил, что проектная команда уже изучила технические и земельно-правовые ограничения, создала несколько сценариев прохождения магистрали, сравнила их по технико-экономическим параметрам и определила наиболее оптимальный маршрут.

«Что касается вопроса об основном инвесторе, то об этом пока говорить рано… Проект реализуется на принципах ГЧП по концессионному соглашению. Предполагается сначала завершить предпроектную подготовку…, затем заключить концессионное соглашение на проектирование, строительство и содержание магистрали, соответственно, финансирование проекта предполагает определенную структуру и стадийность», — пояснил Дубровский.

Он уточнил, что, скорее всего, инвесторов будет несколько.

О проекте.

Проект высокоскоростной магистрали Челябинск — Екатеринбург предполагает строительство новой двухпутной железнодорожной линии со скоростью движения 250 км/ч, которая соединит столицы-миллионники двух регионов и сократит время в пути из одного города в другой, по предварительным оценкам, до 1 часа 10 минут с нынешних пяти с лишним часов.

Проектирование и строительство магистрали будет обеспечиваться за счет собственных средств частного инвестора (концессионера) и привлеченного финансирования. По предварительным оценкам, объем капитальных затрат на ВСМ составит около 165 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что для подготовки проекта по созданию ВСМ Екатеринбург — Челябинск правительством Челябинской области и Федеральным центром проектного финансирования (ФЦПФ, группа ВЭБ) была создана в форме хозяйственного партнерства специальная проектная компания «Уральская скоростная магистраль». Стороны вложили по 50 млн рублей в капитал хозпартнерства на подготовку проекта.

В состав участников компании позже вошло правительство Свердловской области, власти региона также инвестируют в подготовку проекта 50 млн рублей.

Челябинская и Свердловская области обеспечивают на своей территории решение земельных, технических и организационных вопросов, необходимых для проведения предпроектных изысканий, а Федеральный центр проектного финансирования предоставляет экспертную поддержку и содействие в привлечении финансирования.

ПМЭФ проходит с 1 по 3 июня. Мероприятия форума объединены девизом «В поисках нового баланса в глобальной экономике». ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством ПМЭФ. Кроме того, агентство является оператором презентационной зоны форума.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Петербургский международный экономический форум. День первый
Путин рассказал о будущем Курил, если бы они принадлежали Японии
В Киеве заявили о принятии ЕСПЧ иска к России за Крым
Кудрин: Россия катастрофически теряет время
МЭР объяснило падение доходов россиян особенностями подсчета
Жуков: отсутствие россиян на Олимпиаде-2018 лишит Игры смысла
С 1 июня водителям с иностранными правами запретили работать в России
СМИ: США ужесточили правила выдачи въездных виз
Спорт
Сборная России снова обновила личный антирекорд в рейтинге ФИФА Сборная России потеряла две позиции и опустилась на рекордно низкое в своей истории 63-е место в рейтинге ФИФА
Авто
Чиновники скручивают номера после ДТП: «это нормальная практика» Таким образом в администрации Санкт-Петербурга прокомментировали аварию, в которую попал автомобиль вице-губернатора города Игоря Албина
Hi-Tech
Техника будущего на Петербургском форуме Павильоны форума в Петербурге напоминают кадры футуристических фильмов о городах будущего, а некоторые стенды с роботами о виртуальной реальностью поражают гостей и участников
Кино
«Холостяк» Илья Глинников нашел свою любовь на шоу В финальном выпуске программы актер выберет спутницу жизни
Недвижимость
Платежи за общедомовые нужды будут пересчитаны
В Ленобласти нашли очень дешевые трехкомнатные квартиры
В начале лета в Петербурге ожидается рост цен на квартиры
Петербургские дольщики объявили голодовку
Леди
7 видов туфель, которые сейчас в моде На эти модели стоит обратить пристальное внимание
Дети
Зейналова рассмешила соцсети фотографией «особенной» дочки и мужа Гражданский муж очень помогает телеведущей в воспитании дочки.
Все о ремонте
Как оформить углы в квартире: 15 идей
Как выбрать ванну: 5 главных критериев
Что можно сделать из хрущевки: 5 примеров
Изобретения, которые помогают экономить воду в ванной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь