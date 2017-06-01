В центре Челябинска хотят построить многоэтажку «на воде»
Местные жители возмущены: строительная компания срубила все деревья, огородила место будущей стройки, которое находится на расстоянии 30 метров от воды.
Местные жители возмущены: строительная компания срубила все деревья, огородила место будущей стройки, которое находится на расстоянии 30 метров от воды.
В Челябинске разгорается строительный скандал — по улице Набережная планируют возвести многоэтажку прямо «на воде», передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на
По словам местных жителей, новый дом будет находиться в водоохранной зоне, на расстоянии 30 метров от воды. Строительная компания «Серебряный ключ» уже огородила место застройки забором и загнала туда экскаваторы, которые работают до позднего вечера, уничтожая последние зеленые насаждения.
«Раньше здесь был лес, который они срубили, лишили нас возможности хоть
Ситуацию взяли на контроль представители регионального отделения МГЕР. Активисты уже подготовили обращения в прокуратуру, городскую администрацию, министерство природных ресурсов и экологии по Челябинской области, а также федеральное агентство водных ресурсов по Челябинской области.