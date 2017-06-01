В центре Челябинска хотят построить многоэтажку «на воде»

В Челябинске разгорается строительный скандал — по улице Набережная планируют возвести многоэтажку прямо «на воде», передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу общественного движения «Молодая гвардия».

По словам местных жителей, новый дом будет находиться в водоохранной зоне, на расстоянии 30 метров от воды. Строительная компания «Серебряный ключ» уже огородила место застройки забором и загнала туда экскаваторы, которые работают до позднего вечера, уничтожая последние зеленые насаждения.

«Раньше здесь был лес, который они срубили, лишили нас возможности хоть как-то спастись от городского смога. Невозможно детей одних отпустить гулять во дворе, потому что они имеют свободный доступ на стройку, открыты калитки заборов, нет охраны. Мы просто-напросто боимся за своих детей. Мы категорически против этой ужасной стройки и просим, чтобы ее закрыли, жалко только, что лес нам уже не вернуть обратно», — прокомментировала местная жительница Татьяна.

Ситуацию взяли на контроль представители регионального отделения МГЕР. Активисты уже подготовили обращения в прокуратуру, городскую администрацию, министерство природных ресурсов и экологии по Челябинской области, а также федеральное агентство водных ресурсов по Челябинской области.