В Башкирию инвестируют более 7 млрд рублей и создадут 500 рабочих мест
Сегодня состоится подписание двух инвестиционных соглашений.
Сегодня состоится подписание двух инвестиционных соглашений.
Сегодня, 1 июня, свою работу начинает Петербургский экономический форум. Внушительную делегацию в северную столицу отправила и Башкирия. В работе ПМЭФ примут участие
Как стало известно «Комсомольской правде», сегодня состоится подписание двух инвестиционных соглашений. Компания «Русгрейн» готовится инвестировать в птицеводческий комплекс «Турбаслинский бройлер». «Сигма» планирует построить распределительный центр продовольственной и сельскохозяйственной продукции.
Общий объем инвестиций — более 7 млрд рублей, на предприятиях будет создано более 500 рабочих мест.