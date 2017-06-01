Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: начались протесты в Крыму - обращение крымчан к Путину
Соединенные судьбой. Как сложилась жизнь сиамских близнецов из Литвы
«Чистая победа»: глава МИД Украины о решении суда по «Газпрому»
Тихоокеанский флот РФ получит уникальное новое оружие
СМИ: Кети Топурия развелась с мужем (фото)
Кузнецова рассказала, как нашли пропавшего под Курском мальчикаДетский омбудсмен сообщила о поисках пропавшего ребенка и о работе, которую провели спасатели и волонтеры
Участницы «Дома 2» и «Холостяка» претендуют на место Летучей
Пересильд и Мухаметов сыграли влюбленных: первые фото со съемок
Жильцы первых 18 пятиэтажек отказались от расселения
Названы лучшие для жизни районы Петербурга
«Я страну построил, ублюдок»: Саакашвили – украинскому министру
СМИ: подлодка РФ, не всплывая, атаковала ИГИЛ
Какие юбки вошли в моду этим летом
64-летняя жена Макрона надела мини на встречу с Меланией Трамп
Принцу Гарри стыдно за свою невесту перед элитой общества – СМИ
Крейсер РФ в 20 этажей обладает мощным вооружением
Чем «болеют» Lada Vesta, Hyundai Creta и другие новинки
На машину из-за ветра упало дерево: что делать
Фоторепортажи
20Крепостные стены XXI века
10В тени красоты
9Теракт в Манчестере
8«Суперлюди» Японии
13:11 (мск), источник: Комсомольская правда

В Башкирию инвестируют более 7 млрд рублей и создадут 500 рабочих мест

Сегодня состоится подписание двух инвестиционных соглашений.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 1 июня, свою работу начинает Петербургский экономический форум. Внушительную делегацию в северную столицу отправила и Башкирия. В работе ПМЭФ примут участие премьер-министр Рустэм Марданов, представители деловых кругов и крупные чиновники.

Как стало известно «Комсомольской правде», сегодня состоится подписание двух инвестиционных соглашений. Компания «Русгрейн» готовится инвестировать в птицеводческий комплекс «Турбаслинский бройлер». «Сигма» планирует построить распределительный центр продовольственной и сельскохозяйственной продукции.

Общий объем инвестиций — более 7 млрд рублей, на предприятиях будет создано более 500 рабочих мест.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Старообрядцы - от Москвы до самых до окраин
Марк Цукерберг: "Давайте не только двигать прогресс, но и создавать цели"
Старообрядцы - от Москвы до самых до окраин
Захарова: Россия предъявит США претензии из-за дипсобственности
В Киеве призвали ввести визовый режим с Россией
Кудрин: Россия катастрофически теряет время
МЭР объяснило падение доходов россиян особенностями подсчета
Жуков: отсутствие россиян на Олимпиаде-2018 лишит Игры смысла
В США вывели из ангара самый большой самолет в мире
СМИ: США ужесточили правила выдачи въездных виз
Спорт
Сборная России снова обновила личный антирекорд в рейтинге ФИФА Сборная России потеряла две позиции и опустилась на рекордно низкое в своей истории 63-е место в рейтинге ФИФА
Авто
Чиновники скручивают номера после ДТП: «это нормальная практика» Таким образом в администрации Санкт-Петербурга прокомментировали аварию, в которую попал автомобиль вице-губернатора города Игоря Албина
Hi-Tech
Видео: на финале Кубка Португалии человек облетел стадион на ховерборде На финале Кубка Португалии человек облетел стадион на ховерборде, чем привел в восторг болельщиков
Кино
«Чудо-женщину» запретили к показу в Ливане Причиной для отмены проката стала Галь Гадот, исполнившая в фильме главную роль
Недвижимость
Платежи за общедомовые нужды будут пересчитаны
«Белые пятна» реновации: комментарии юриста
Риелторы назвали цену самой дорогой хрущевки
Власти назвали условия расселения девятиэтажек в Москве
Леди
7 видов туфель, которые сейчас в моде На эти модели стоит обратить пристальное внимание
Дети
Зейналова рассмешила соцсети фотографией «особенной» дочки и мужа Гражданский муж очень помогает телеведущей в воспитании дочки.
Все о ремонте
Дизайн интерьера ванной комнаты на даче
Как выбрать квартиру со свободной планировкой?
Как быстро и без усилий обновить интерьер: 5 советов
Как правильно выбрать зелёные обои?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь