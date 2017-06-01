Вагит Алекперов: «В Самарской области сложилась атмосфера, которая стимулирует инвестировать в регион»

«Мы рады, что работаем в Самарской области, для нас она стала родным регионом, — заявил Вагит Алекперов. — Подписанное соглашение — это новый виток сотрудничества в производственной и социальной сфере».

Он подчеркнул, что «Лукойл» является крупным потребителем машиностроительной продукции, которая производится в Самарской области, ведет на территории активную геологоразведку и участвует в проектах по развитию социальной инфраструктуры. «Мы реализовали ряд крупных проектов, которые имели позитивную оценку со стороны населения», — отметил президент «Лукойла».

Данное соглашение направлено на увеличение инвестиционной деятельности и инвестиций в социальные программы. Только на них уже предусмотрено выделение дополнительных средств в размере 150 млн рублей.

«В Самарской области сложилась атмосфера, которая стимулирует инвестировать в регион и усиливает желание участвовать в социальных программах», — заявил Вагит Алекперов.

В свою очередь, Николай Меркушкин поблагодарил Вагита Алекперова за активную работу на территории региона структурного подразделения «Лукойла» — компании «Ритэк». «Мы находимся в постоянном контакте с “Ритэк” и будем делать все, чтобы создавать самые благоприятные условия для ее работы», — сказал губернатор.

Также он поблагодарил компанию «Лукойл» за реализацию социальных проектов в регионе. «В августе этого года в Большой Глушице будет сдан в эксплуатацию очень значимый социальный объект — мощный спорткомплекс. Также благоустроят центр населенного пункта, все будет на очень высоком уровне. Вы задаете высокие стандарты тех объектов, которые строите», — подчеркнул глава региона.



Николай Меркушкин также отметил, что в целом деятельность «Лукойла» исключительно важна для региона. «Если вам удастся успешно решить проблему с труднодоступной нефтью, то в ближайшие 20−30 лет вы внесете достойный вклад в экономику Самарской области», — выразил надежду Николай Меркушкин.

ПАО «Лукойл» ведет свою деятельность в Самарской области в сфере добычи углеводородов и нефтепродуктообеспечения. За 2016 год объем добычи нефти АО «Ритэк» (100% дочернее общество ПАО «Лукойл») в Самарской области составил около 2,5 млн т. Компанией было открыто 3 месторождения — Таранинское, Комаринское и Стрелецкое. Количество АЗС под брендом «Лукойл» достигло 33. Реализация нефтепродуктов Компании «Лукойл» в Самарском регионе в 2016 году превысила 140 тыс. т.