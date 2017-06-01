Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Трамп послал Кремлю второе предупреждение - СМИ
В Петербурге стоматолог удалила пациентке 22 здоровых зуба за 843 тысячи
«Чистая победа»: глава МИД Украины о решении суда по «Газпрому»
Тихоокеанский флот РФ получит уникальное новое оружие
Какие юбки вошли в моду этим летом
«Мерзко!»: Трамп прокомментировал фото с «его» отрезанной головой Президент США отреагировал на «шутку» женщины-комика Кэти Гриффин
От Лядовой до Бондарчук: звезды на премьере фильма «Нелюбовь»
Растолстевшая Белоснежка из мультфильма возмутила женщин
Названы курорты РФ с самой дешевой арендой жилья
Цены на новостройки в России пошли вверх
«Я страну построил»: Саакашвили нагрубил украинскому министру
СМИ: подлодка РФ, не всплывая, атаковала ИГИЛ
Как дочь Иосифа Пригожина отпраздновала выпускной (фото)
7 видов туфель, которые сейчас в моде
Турчинов приехал в Донбасс и заявил о желании взять Москву - СМИ
СМИ: В ДНР прокомментировали слова о силе ВСУ
Чем «болеют» Lada Vesta, Hyundai Creta и другие новинки
На машину из-за ветра упало дерево: что делать
Фоторепортажи
15Последствия урагана в Москве
20Крепостные стены XXI века
10Последний звонок-2017 в России
9Теракт в Манчестере
14:31 (мск), источник: Volga News

Вагит Алекперов: «В Самарской области сложилась атмосфера, которая стимулирует инвестировать в регион»

В четверг, 1 июня, начал свою работу ХХI Петербургский международный экономический форум. В рамках форума Николай Меркушкин подписал соглашение между Самарской областью и ПАО «Лукойл». В подписании соглашения участвовал президент «Лукойла» Вагит Алекперов.

«Мы рады, что работаем в Самарской области, для нас она стала родным регионом, — заявил Вагит Алекперов. — Подписанное соглашение — это новый виток сотрудничества в производственной и социальной сфере».

Он подчеркнул, что «Лукойл» является крупным потребителем машиностроительной продукции, которая производится в Самарской области, ведет на территории активную геологоразведку и участвует в проектах по развитию социальной инфраструктуры. «Мы реализовали ряд крупных проектов, которые имели позитивную оценку со стороны населения», — отметил президент «Лукойла».

Данное соглашение направлено на увеличение инвестиционной деятельности и инвестиций в социальные программы. Только на них уже предусмотрено выделение дополнительных средств в размере 150 млн рублей.

«В Самарской области сложилась атмосфера, которая стимулирует инвестировать в регион и усиливает желание участвовать в социальных программах», — заявил Вагит Алекперов.

В свою очередь, Николай Меркушкин поблагодарил Вагита Алекперова за активную работу на территории региона структурного подразделения «Лукойла» — компании «Ритэк». «Мы находимся в постоянном контакте с “Ритэк” и будем делать все, чтобы создавать самые благоприятные условия для ее работы», — сказал губернатор.

Также он поблагодарил компанию «Лукойл» за реализацию социальных проектов в регионе. «В августе этого года в Большой Глушице будет сдан в эксплуатацию очень значимый социальный объект — мощный спорткомплекс. Также благоустроят центр населенного пункта, все будет на очень высоком уровне. Вы задаете высокие стандарты тех объектов, которые строите», — подчеркнул глава региона.

Николай Меркушкин также отметил, что в целом деятельность «Лукойла» исключительно важна для региона. «Если вам удастся успешно решить проблему с труднодоступной нефтью, то в ближайшие 20−30 лет вы внесете достойный вклад в экономику Самарской области», — выразил надежду Николай Меркушкин.

ПАО «Лукойл» ведет свою деятельность в Самарской области в сфере добычи углеводородов и нефтепродуктообеспечения. За 2016 год объем добычи нефти АО «Ритэк» (100% дочернее общество ПАО «Лукойл») в Самарской области составил около 2,5 млн т. Компанией было открыто 3 месторождения — Таранинское, Комаринское и Стрелецкое. Количество АЗС под брендом «Лукойл» достигло 33. Реализация нефтепродуктов Компании «Лукойл» в Самарском регионе в 2016 году превысила 140 тыс. т.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
В Самарской области ожидается гроза и шквалистый ветер
Путин рассказал о будущем Курил, если бы они принадлежали Японии
Киев заявил о принятии ЕСПЧ иска к России за Крым
Кудрин: Россия катастрофически теряет время
Глава Роскомнадзора выступил против блокировки Tor и VPN
Итальянский тренер Роберто Манчини возглавил «Зенит»
С 1 июня водителям с иностранными правами запретили работать в России
СМИ: США ужесточили правила выдачи въездных виз
Спорт
Сборная России снова обновила личный антирекорд в рейтинге ФИФА Сборная России потеряла две позиции и опустилась на рекордно низкое в своей истории 63-е место в рейтинге ФИФА
Авто
Чиновники скручивают номера после ДТП: «это нормальная практика» Таким образом в администрации Санкт-Петербурга прокомментировали аварию, в которую попал автомобиль вице-губернатора города Игоря Албина
Hi-Tech
Техника будущего на Петербургском форуме Павильоны форума в Петербурге напоминают кадры футуристических фильмов о городах будущего, а некоторые стенды с роботами о виртуальной реальностью поражают гостей и участников
Кино
«Холостяк» Илья Глинников нашел свою любовь на шоу В финальном выпуске программы актер выберет спутницу жизни
Недвижимость
Платежи за общедомовые нужды будут пересчитаны
Китайцы планируют построить тоннель в Крым
«Белые пятна» реновации: комментарии юриста
В Подмосковье нашли еще двух проблемных застройщиков
Леди
7 видов туфель, которые сейчас в моде На эти модели стоит обратить пристальное внимание
Дети
Полуторагодовалая девочка превратилась в «спящую красавицу» Аня Метелкина из города Первоуральска вот уже год почти беспробудно спит.
Все о ремонте
Как оформить углы в квартире: 15 идей
Как выбрать ванну: 5 главных критериев
Что можно сделать из хрущевки: 5 примеров
Изобретения, которые помогают экономить воду в ванной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь