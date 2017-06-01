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13:06 (мск), источник: Фонтанка

Восточному скоростному диаметру нашли инвестора

Президент-председатель правления ПАО «Банк ВТБ» Андрей Костин и губернатор Петербурга Георгий Полтавченко 1 июня на площадке ПМЭФ подписали соглашение о строительстве Восточного скоростного диаметра. Стороны договорились о строительстве широтной скоростной магистрали с мостом через Неву вдоль Финляндского железнодорожного моста в створе улиц Фаянсовая-Зольная.

Источник: Агентство «Москва»

Инвестор обязуется реализовать проект за счет собственных и заемных средств. Объём инвестиций — не менее 110 млрд рублей. Роль Смольного — «сопровождать проект посредством воздействия в решении вопросов».

Полтавченко напомнил, что ВТБ — ключевой партнер региона. С участием банка в Петербурге уже построен ЗСД.

Костин назвал причину такого участия: «Питер — это тот город, где реализуются инфраструктурные проекты».

ВСД — внутригородская скоростная дорога протяженностью 14,7 км. Она должна пройти от развязки ЗСД с Благодатной улицей через Неву (в створе улиц Фаянсовой и Зольной) и на востоке города вклиниться в КАД. Магистраль будет иметь 9 транспортных развязок, а Неву ВСД «перескочит» по высоководному неразводному мосту.

Трассировку будущей дороги на публичных слушаниях минувшей весной обсуждал весь город. Самым спорным стал участок ВСД, который должен пройти через Невский и Красногвардейский районы. Жители этой части Петербурга потребовали от чиновников максимально отдалить трассу от жилых домов. В ответ на реакцию горожан НИПЦ Генплана предложил компромиссный вариант: с улицы Ванеева ВСД продолжится не под окнами ЖК «Ладожский парк» (улица Ворошилова), где проживают 15 тысяч человек, а пройдет левее и далеко отступит от улицы Ворошилова. Далее магистраль максимально близко прижмут к железной дороге, вдоль которой ВСД продлится до улицы Коммуны. Маршрут всей магистрали, как ее спорный участок, будет учтен при корректировке Генплана Санкт-Петербурга.

В марте Смольный объявил конкурс на проектировку пока двух участков дороги. Разрабатывается проект планировки участка ВСД от примыкания к Западному скоростному диаметру до пересечения с Витебским проспектом. И от Витебского до Союзного проспекта. В общей сложности на эти работы придется потратить 35,5 млн рублей. Третий этап строительства — через Невский и Красногвардейский районы — пока не обсуждается даже на бумаге.

Новая скоростная магистраль, которая разгрузит городские дороги, будет стоить около 150 миллиардов рублей. Стоимость строительства только первого и второго этапов пока оцениваются в 100−110 миллиардов. Но это ориентировочные цифры. После проектных работ, на которые понадобится больше года, начнется реализация проекта. Новая широтная магистраль должна появиться к 2023 году.

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