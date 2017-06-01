В Петербурге хотят увеличить приток туристов в зимнее время

«В нашем городе есть одна проблема, над которой мы сейчас работаем, это погодный и временной фактор. Наш город традиционно считается городом белых ночей, именно в летнее время у нас высокий туристический сезон. Но мы очень серьезно работаем над тем, чтобы превратить
Губернатор рассказал, что ведется серьезная работа над увеличением количества туристов, активизацией делового, событийного туризма, созданием инфраструктуры
«Считаю, что развитие туризма является одним из приоритетных направлений деятельности правительства в