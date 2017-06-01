Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: начались протесты в Крыму - обращение крымчан к Путину
В Петербурге стоматолог удалила пациентке 22 здоровых зуба за 843 тысячи
На Украине арестовали счета крупнейшей газодобывающей компании
Зейналова рассмешила соцсети фотографией «особенной» дочки и мужа
64-летняя жена Макрона надела мини на встречу с Меланией Трамп
Кузнецова рассказала, как нашли пропавшего под Курском мальчикаДетский омбудсмен сообщила о поисках пропавшего ребенка и о работе, которую провели спасатели и волонтеры
Участницы «Дома 2» и «Холостяка» претендуют на место Летучей
Пересильд и Мухаметов сыграли влюбленных: первые фото со съемок
Ураган разрушил пирамиду Голода в Подмосковье
Петербург проведет реновацию по примеру Москвы
"Это моя большая ошибка": Максакова о криминальном авторитете
Обнаженная спина и кружево: дочь Пескова в Каннах
Какие юбки вошли в моду этим летом
64-летняя жена Макрона надела мини на встречу с Меланией Трамп
Принцу Гарри стыдно за свою невесту перед элитой общества – СМИ
Крейсер РФ в 20 этажей обладает мощным вооружением
Новый «Дастер»: опубликованы первые шпионские фото
Абсолютно новая Lada: АВТОВАЗ назвал дату премьеры
Фоторепортажи
8«Суперлюди» Японии
10Последний звонок-2017 в России
10110 лет со дня рождения Лоуренса Оливье
15Последствия урагана в Москве
12:56 (мск), источник: РИА Новости

В Петербурге хотят увеличить приток туристов в зимнее время

С-ПЕТЕРБУРГ, 1 июн — РИА Новости. Санкт-Петербург, который традиционно считается городом белых ночей, намерен добиться признания и в качестве популярного туристического направления в зимнее время, заявил в четверг губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, выступая на Петербургском международном экономическом форуме.

«В нашем городе есть одна проблема, над которой мы сейчас работаем, это погодный и временной фактор. Наш город традиционно считается городом белых ночей, именно в летнее время у нас высокий туристический сезон. Но мы очень серьезно работаем над тем, чтобы превратить Санкт-Петербург еще и в город “белых дней”, чтобы не меньшее количество туристов приезжало к нам и в зимнее время», — заявил Полтавченко.

Губернатор рассказал, что ведется серьезная работа над увеличением количества туристов, активизацией делового, событийного туризма, созданием инфраструктуры конгрессно-выставочного сектора.

«Считаю, что развитие туризма является одним из приоритетных направлений деятельности правительства в Санкт-Петербурге, так как она приносит доход в казну нашего города, дает возможность людям со всего мира получить большое удовольствие от общения с нашим прекрасным городом», — резюмировал он.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Что сказал Песков о посте дочери насчет реновации
Захарова: Россия предъявит США претензии из-за дипсобственности
В Киеве призвали ввести визовый режим с Россией
Кудрин: Россия катастрофически теряет время
МЭР объяснило падение доходов россиян особенностями подсчета
Жуков: отсутствие россиян на Олимпиаде-2018 лишит Игры смысла
В США вывели из ангара самый большой самолет в мире
СМИ: США ужесточили правила выдачи въездных виз
Спорт
Сборная России снова обновила личный антирекорд в рейтинге ФИФА Сборная России потеряла две позиции и опустилась на рекордно низкое в своей истории 63-е место в рейтинге ФИФА
Авто
Toyota Fortuner: первые фото нового внедорожника в России Редактору «Авто Mail.Ru» удалось сфотографировать закамуфлированные внедорожники Toyota Fortuner, которые ехали на автовозе из Петербурга в Москву
Hi-Tech
Видео: на финале Кубка Португалии человек облетел стадион на ховерборде На финале Кубка Португалии человек облетел стадион на ховерборде, чем привел в восторг болельщиков
Кино
«Чудо-женщину» запретили к показу в Ливане Причиной для отмены проката стала Галь Гадот, исполнившая в фильме главную роль
Недвижимость
Платежи за общедомовые нужды будут пересчитаны
В Ленобласти нашли очень дешевые трехкомнатные квартиры
В начале лета в Петербурге ожидается рост цен на квартиры
Петербургские дольщики объявили голодовку
Леди
7 видов туфель, которые сейчас в моде На эти модели стоит обратить пристальное внимание
Дети
Зейналова рассмешила соцсети фотографией «особенной» дочки и мужа Гражданский муж очень помогает телеведущей в воспитании дочки.
Все о ремонте
Дизайн интерьера ванной комнаты на даче
Как выбрать квартиру со свободной планировкой?
Как быстро и без усилий обновить интерьер: 5 советов
Как правильно выбрать зелёные обои?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь