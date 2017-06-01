В Петербурге хотят увеличить приток туристов в зимнее время

«В нашем городе есть одна проблема, над которой мы сейчас работаем, это погодный и временной фактор. Наш город традиционно считается городом белых ночей, именно в летнее время у нас высокий туристический сезон. Но мы очень серьезно работаем над тем, чтобы превратить Санкт-Петербург еще и в город “белых дней”, чтобы не меньшее количество туристов приезжало к нам и в зимнее время», — заявил Полтавченко.

Губернатор рассказал, что ведется серьезная работа над увеличением количества туристов, активизацией делового, событийного туризма, созданием инфраструктуры конгрессно-выставочного сектора.