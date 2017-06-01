Кудрин: Россия катастрофически теряет время

«Потерянным десятилетием» Кудрин называет последние 10 лет, когда экономический рост России в среднем составлял всего 1%, при том, что в первые два срока правления Владимира Путина этот показатель достигал 7%.
«Россия катастрофически теряет время. К сожалению, власти осознают необходимость проведения структурных изменений очень медленно», — посетовал глава ЦСР.
Кудрин также рассказал Bloomberg, что сомневается в том, что Путин полностью одобрит предложенную им стратегию развития России на период 2018—2024 годов. По словам
В четверг, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, Кудрин также подчеркнул, что власти не смогут добиться повышения темпов экономического роста даже до 3%, если не будут учитывать требования мирового рынка и технологической революции и не начнут выстраивать внешние коммуникации на совершенно новом уровне.