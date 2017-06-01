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12:52 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

Кудрин: Россия катастрофически теряет время

Экс-министр финансов России, глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин в интервью Bloomberg заявил, что российские власти не готовы в реформам даже после «потерянного десятилетия».

Источник: Reuters

«Потерянным десятилетием» Кудрин называет последние 10 лет, когда экономический рост России в среднем составлял всего 1%, при том, что в первые два срока правления Владимира Путина этот показатель достигал 7%.

«Россия катастрофически теряет время. К сожалению, власти осознают необходимость проведения структурных изменений очень медленно», — посетовал глава ЦСР.

Кудрин также рассказал Bloomberg, что сомневается в том, что Путин полностью одобрит предложенную им стратегию развития России на период 2018—2024 годов. По словам экс-министра, это связано с тем, что предложенные им меры идут вразрез с кремлевской моделью централизованного управления, которая была выстроена Путиным в те времена, когда цены на нефть были вдвое выше нынешних.

В четверг, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, Кудрин также подчеркнул, что власти не смогут добиться повышения темпов экономического роста даже до 3%, если не будут учитывать требования мирового рынка и технологической революции и не начнут выстраивать внешние коммуникации на совершенно новом уровне.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "Русская служба Би-би-си" не несет ответственности за их содержимое.
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