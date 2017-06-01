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14:06 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Правительство Приангарья намерено выделить почти 600 млн рублей на программы Минздрава

Соответствующие поправки в бюджет одобрены Минфином региона.

Правительство Иркутской области планирует направить почти 600 млн рублей на программы министерства здравоохранения региона. Соответствующие поправки уже одобрены министерством финансов Иркутской области и внесены на сессию Законодательного собрания, которая состоится в июне. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе правительства региона.

Необходимость выделения дополнительных средств на здравоохранение обсуждалась 29 мая на бюджетном комитете ЗС Иркутской области.

«Изменения коснутся пяти направлений. Более 410 млн рублей будет дополнительно выделено для достижения уровня средней заработной платы медицинских работников, предусмотренного майскими указами Президента. Еще 43 млн рублей предназначено для обеспечения льготной лекарственной терапией и специализированными продуктами лечебного питания для пациентов, страдающих орфанными (редкими) заболеваниями. Также 20,4 млн рублей планируется направить на дорогостоящие виды лечения», — рассказал Олег Ярошенко.

Кроме того, 6 млн рублей планируется направить для приобретения расходных материалов для станций переливания крови. 8 млн рублей будет предусмотрено на совершенствование диагностики и лечения туберкулеза органов дыхания. На мероприятия по иммунопрофилактике выделено 27 млн рублей. Эти средства пойдут на проведение профилактической вакцинации против гриппа и пневмококковой инфекции по клинико-эпидемиологическим показателям для декретированных групп граждан.

Более 29 млн рублей будет выделено на развитие психиатрической службы региона. Средства будут потрачены на улучшение питания пациентов, обеспечение больниц инвентарем и лекарственными препаратами. Еще почти 5,5 млн рублей планируется направить на открытие новых психиатрических отделений в Усть-Кутской и Аларской районных больницах.

На укрепление материально-технической базы и капитальный ремонт средних образовательных медицинских учреждений выделено более 11 млн рублей. На капитальный ремонт, разработку и экспертизу проектно-сметной документации объектов здравоохранения предусмотрено около 19 млн рублей.

Более 12 млн рублей направят на покупку автотранспорта. В частности, планируется приобрести санитарные автомобили и машины скорой медицинской помощи для жителей Нижнеудинского, Куйтунского и Заларинского районов.

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