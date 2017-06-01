Летом в Перми обустроят 309 дворов
Те, кто не успел подать заявку на нынешний год, смогут попасть в программу благоустройства придомовых территорий в 2018—2022 годы.
Те, кто не успел подать заявку на нынешний год, смогут попасть в программу благоустройства придомовых территорий в 2018—2022 годы.
В администрации Перми обсудили
Так, например, возле дома по Елькина, 7 обновят тротуар и междомовой проезд, обустроят для занятий спортом хоккейную коробку, в которой летом также можно будет заниматься баскетболом, установят новый игровой комплекс для детей младшего возраста.
Во дворе между домами Ушакова 59/1 и Ушакова, 59/2 организуют дополнительные парковки, оборудуют спортплощадку с баскетбольными кольцами и дополнят детскую игровую площадку новыми элементами.
Жители домов по Карбышева, 74 и Ушакова, 83 выбрали для себя обустройство большой спортивной площадки для занятий футболом и баскетболом. Кроме этого здесь установят игровые комплексы для детей разных возрастов.
Благоустройство пермских дворов начнётся в июне, а закончится в сентябре. Жители, которые не успели продать заявку на 2017 год, смогут принять участие в благоустройстве придомовых территорий в программе на 2018−2022 годы.