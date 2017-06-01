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13:05 (мск), источник: АиФ Прикамье

Летом в Перми обустроят 309 дворов

Те, кто не успел подать заявку на нынешний год, смогут попасть в программу благоустройства придомовых территорий в 2018—2022 годы.

Источник: РИА "Новости"

В администрации Перми обсудили дизайн-проекты благоустройства дворов, сообщает пресс-служба города. Всего запланировано в этом году обновить 309 придомовых участка города. По 268 адресам заасфальтируют междомовые проезды. Детские площадки обустроят в 124 дворах. Оборудуют места для занятий спортом по 65 адресам. А жители 68 домов подали заявки на озеленение придомовой территории. Некоторые дворы ждут комплексные изменения.

Так, например, возле дома по Елькина, 7 обновят тротуар и междомовой проезд, обустроят для занятий спортом хоккейную коробку, в которой летом также можно будет заниматься баскетболом, установят новый игровой комплекс для детей младшего возраста.

Во дворе между домами Ушакова 59/1 и Ушакова, 59/2 организуют дополнительные парковки, оборудуют спортплощадку с баскетбольными кольцами и дополнят детскую игровую площадку новыми элементами.

Жители домов по Карбышева, 74 и Ушакова, 83 выбрали для себя обустройство большой спортивной площадки для занятий футболом и баскетболом. Кроме этого здесь установят игровые комплексы для детей разных возрастов.

Благоустройство пермских дворов начнётся в июне, а закончится в сентябре. Жители, которые не успели продать заявку на 2017 год, смогут принять участие в благоустройстве придомовых территорий в программе на 2018−2022 годы.

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