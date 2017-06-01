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13:18 (мск), источник: VN.ru

График отключения горячей воды-2017 в Новосибирске 5—10 июня

Третий этап отключений горячей воды стартует в Новосибирске 5 июня. По 11 июня от горячей воды отключат объекты по зоне ТЭЦ-2 в Ленинском, Октябрьском и Центральном районах. С сегодняшнего дня начались отключения по зоне ТЭЦ-3 и Кировской районной котельной.

С 5 июня начнутся отключения горячей воды по зоне ТЭЦ-2. расхолаживание сетевой воды начнется накануне — с 8 часов 4 июня. Максимальный срок отключения — до 10 июня.

Под испытания с 5 по 10 июня попадают:

В Ленинском районе дома по улицам Планировочной, Котовского, Горской и на спуске к пляжу у Октябрьского моста.

В Октябрьском районе по улицам Сакко и Ванцетти, Нижегородской, Садовой, Обской, Бориса Богаткова, III Интернационала, Декабристов, Инской.

В Центральном районе по улицам Колыванской, Серебренниковской, Коммунистической, Советской, Чаплыгина.

При обнаружении размыва грунта или выхода воды на поверхность новосибирцы могут обращаться по телефонам: 051 — единая дежурно-диспетчерская служба мэрии, 289−01−47 — центральная диспетчерская филиала «Тепловые сети» АО «СИБЭКО», 223−17−44 — диспетчерский пункт 1-го района филиала «Тепловые сети», 347−27−81, 221−87−60 — дежурный оператор Центрального, Железнодорожного районов (до 20.00).

31 мая с 8 часов утра началось расхолаживание сетевой воды в зоне ТЭЦ-3 и Кировской котельной № 1. Максимальный срок отключения горячей воды — до 12 июня.

Под испытания на ТЭЦ-3 и Кировской котельной № 1 попадают сети в Ленинском и Кировском районах — по улицам Петропавловской, Станиславского, Костычева, Дружбы, Серафимовича, Римского-Корсакова, Сибиряков-Гвардейцев, Ватутина, Немировича-Данченко, Вертковской, Степной, Пархоменко, Плахотного, Котовского, Тульской, Бурденко, Бетонной, Мира, 2-й Станционной, Широкой, Невельского, Колхидской, Спортивной, Филатова, Титова, Оборонной, Волховской, Петухова, Зорге, Виктора Уса, Паласа, Северному проезду, поселку Затон, жилмассивам Северо-Чемскому, Троллейному, Западному, Юго-Западному, Акатуйскому, «Чистая слобода».

С 29 мая проводятся гидравлические испытания по зоне ТЭЦ-4 (список улиц, попавших под отключения по зоне ТЭЦ-4), их окончание намечено на 24 часа 9 июня. Без горячей воды там — 667 объектов (из них в Заельцовском районе — 649 объектов, в Калининском районе — 18 объектов).

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График отключения горячей воды-2017 в Новосибирске 5-10 июня
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