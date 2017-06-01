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13:25 (мск), источник: СуперОмск

Омский суд окончательно запретил один из популярных маршрутов города

Арбитражный суд Омской области обнародовал решение по иску перевозчика Станислава Хомишинца к департаменту транспорта Омска.

Источник: Reuters

Предприниматель, как и многие его коллеги, посчитал, что мэрия незаконно ликвидировала маршрут № 205 «Строительный рынок “Южный” — ул. 50 лет Октября» и досрочно расторгла с ним договор, который должен был действовать до 31 марта 2019 года.

Хомишинца предупредили о грядущих переменах еще 26 июня 2016 года, а с января 2017 года карты маршрута регулярных перевозок объявили недействительными. Кроме того, ему сообщили, что он не выполнял часть обязательных условий, предусмотренных договором.

Однако суд посчитал, что дептранспорта действовал правомерно и закон не нарушал, поэтому в требованиях истца отказали. Был удовлетворен встречный иск ответчика, и теперь перевозчик должен в течение трех дней сдать маршрутные карты, а также уплатить 2700 рублей госпошлины.

Напомним, ранее по аналогичным основаниям суд отверг иск Елены Ротар и подтвердил, что права возить омичей по маршруту № 363 от МСЧ-9 до «Меги» у нее больше нет.

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