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16:53 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Аэропорты Сочи и Анапы начнут обслуживание авиарейсов из Тамбова

Программа полетов продлится до конца летнего сезона.

Аэропорты Сочи и Анапы начнут обслуживание прямых регулярных авиарейсов из Тамбова.

С 3 июня рейсы будут выполняться два раза в неделю по средам и субботам. Время вылета из Сочи по средам в 15:00, по субботам — в 11:50. Длительность перелета составит два часа.

С 8 июня из Тамбова можно будет отправиться в Анапу — по четвергам. Вылет из города-курорта в 15:00, прилет в пункт назначения — в 16:50. На всех направлениях указано московское время.

Программа полетов продлится до конца летнего сезона, сообщили ГТРК «Кубань» в пресс-службе «Базэл Аэро».

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