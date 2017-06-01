Аэропорты Сочи и Анапы начнут обслуживание авиарейсов из Тамбова

Аэропорты Сочи и Анапы начнут обслуживание прямых регулярных авиарейсов из Тамбова.

С 3 июня рейсы будут выполняться два раза в неделю по средам и субботам. Время вылета из Сочи по средам в 15:00, по субботам — в 11:50. Длительность перелета составит два часа.

С 8 июня из Тамбова можно будет отправиться в Анапу — по четвергам. Вылет из города-курорта в 15:00, прилет в пункт назначения — в 16:50. На всех направлениях указано московское время.