Аэропорты Сочи и Анапы начнут обслуживание авиарейсов из Тамбова
Программа полетов продлится до конца летнего сезона.
Программа полетов продлится до конца летнего сезона.
Аэропорты Сочи и Анапы начнут обслуживание прямых регулярных авиарейсов из Тамбова.
С 3 июня рейсы будут выполняться два раза в неделю по средам и субботам. Время вылета из Сочи по средам в 15:00, по субботам — в 11:50. Длительность перелета составит два часа.
С 8 июня из Тамбова можно будет отправиться в Анапу — по четвергам. Вылет из
Программа полетов продлится до конца летнего сезона, сообщили ГТРК «Кубань» в