Средняя зарплата в Новосибирской области выросла на 1,2 тысячи рублей
Средняя зарплата по СФО составляет 31156 рублей, рассказали статистики.
Средняя зарплата по СФО составляет 31156 рублей, рассказали статистики.
Средняя зарплата в Новосибирской области выросла на 1,2 тысячи рублей, об этом свидетельствуют данные Новосибирскстата.
В среднем по СФО уровень средней зарплаты составляет 31156 рублей (рост на 842 рубля).
В Новосибирской области уровень средней зарплаты составляет 31343 рубля, рост показателя за месяц на 1212 рублей.
Самая высокая зарплата в Сибири — в Красноярском крае — 36430 рублей, самая низкая — в Алтайском крае — 20779 рубля.