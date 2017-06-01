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13:29 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Средняя зарплата в Новосибирской области выросла на 1,2 тысячи рублей

Средняя зарплата по СФО составляет 31156 рублей, рассказали статистики.

Средняя зарплата в Новосибирской области выросла на 1,2 тысячи рублей, об этом свидетельствуют данные Новосибирскстата.

В среднем по СФО уровень средней зарплаты составляет 31156 рублей (рост на 842 рубля).

В Новосибирской области уровень средней зарплаты составляет 31343 рубля, рост показателя за месяц на 1212 рублей.

Самая высокая зарплата в Сибири — в Красноярском крае — 36430 рублей, самая низкая — в Алтайском крае — 20779 рубля.

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