В Челябинской области оптимизируют численность госпредприятий

В Челябинской области сокращается количество госпредприятий — власти региона намерены оставить только социально-значимые и рентабельные организации, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу министерства имущества и природных ресурсов.

«Это планомерная работа по оптимизации количества госпредприятий. Здесь мы преследуем простую цель: повысить бюджетные доходы за счет эффективного управления госимуществом и оптимизировать структуру государственной собственности, снизив расходы», — отметил руководитель министерства Алексей Бобраков.

Убыточными по итогам года вновь признаны предприятия дорожно-строительной отрасли. Основная причина их неэффективности — неспособность работать в конкурентной среде.

«Несмотря на внушительный имущественный комплекс, предприятия не в состоянии обеспечить свое участие в торгах на проведение дорожно-строительных работ и вынуждены довольствоваться субподрядом. При таком положении вещей о прибыльной деятельности речи не идет», — комментирует Бобраков.

Часть этих предприятий уже преобразована в ООО, остальные — в процессе реорганизации. Доли хозяйственных обществ в размере 100% постепенно будут включены в программу приватизации с целью продажи их на аукционе.

В то же время Алексей Бобраков добавил, что к вопросу реорганизации ведомство подходит взвешенно и полностью отказываться от унитарных предприятий как формы собственности не намерено. В настоящее время ряд областных предприятий ориентирован на решение социальных задач, и правительство области заинтересовано в их присутствии на рынке. Например, на базе «Продкорпорации» реализуются программы поддержки аграрного сектора. «Медтехника» занимается обслуживанием и ремонтом медицинской аппаратуры в больницах.