В Челябинской области оптимизируют численность госпредприятий
Останутся работать только эффективные и способными работать в конкурентной среде.
Останутся работать только эффективные и способными работать в конкурентной среде.
В Челябинской области сокращается количество госпредприятий — власти региона намерены оставить только
«Это планомерная работа по оптимизации количества госпредприятий. Здесь мы преследуем простую цель: повысить бюджетные доходы за счет эффективного управления госимуществом и оптимизировать структуру государственной собственности, снизив расходы», — отметил руководитель министерства Алексей Бобраков.
Убыточными по итогам года вновь признаны предприятия
«Несмотря на внушительный имущественный комплекс, предприятия не в состоянии обеспечить свое участие в торгах на проведение
Часть этих предприятий уже преобразована в ООО, остальные — в процессе реорганизации. Доли хозяйственных обществ в размере 100% постепенно будут включены в программу приватизации с целью продажи их на аукционе.
В то же время Алексей Бобраков добавил, что к вопросу реорганизации ведомство подходит взвешенно и полностью отказываться от унитарных предприятий как формы собственности не намерено. В настоящее время ряд областных предприятий ориентирован на решение социальных задач, и правительство области заинтересовано в их присутствии на рынке. Например, на базе «Продкорпорации» реализуются программы поддержки аграрного сектора. «Медтехника» занимается обслуживанием и ремонтом медицинской аппаратуры в больницах.