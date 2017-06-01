Статистики Башкирии назвали самые подорожавшие за неделю продукты

По данным выборочного еженедельного мониторинга Башкортостанстата, больше других подскочила в цене морковь — на 7,4 процента и достигла в среднем 36,49 рубля за килограмм.

На 6,8 процента за неделю стала дороже в республике свежая белокочанная капуста — 30,47 рубля за килограмм.

На третьей строчке — картофель, подросший в цене на 5,9 процента и достигший 36,43 рубля за килограмм.

Замыкают пятерку больше всего подорожавших продуктов яблоки (+4 процента) и сахар-песок (+1,6 процента) — 78,51 и 39,96 рубля за килограмм, соответственно.

И, наоборот, больше других (на 4 процента) подешевели за это время куриные яйца. Их средняя цена в регионе — 43,95 рубля за десяток.

На 2,3 процента стал дешевле репчатый лук — 36,75 рубля за килограмм, на 1,8 процента — цельное стерилизованное молоко — 59,81 рубля за литр.