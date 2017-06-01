После остановки «Уфалейникеля» на Урале уволены 1,8 тыс. рабочих из двух тысяч

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 июня. /ТАСС/. Увольнения с момента прекращения производства на «Уфалейникеле» (градообразующее предприятие моногорода Верхний Уфалей в Челябинской области, остановленное 1 апреля 2017 года) затронули 1,8 тыс. рабочих из 2 тыс. Об этом в интервью ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) рассказал губернатор региона Борис Дубровский.

«На конец мая безработица в Верхнем Уфалее составляла 11,9%. До <…> остановки производства на “Уфалейникеле” работало свыше 2 тыс. человек, сейчас из них уволено около 1,8 тыс. Там будет реализован весь комплекс мероприятий по стабилизации рынка труда, без помощи государства не останется ни один бывший сотрудник “Уфалейникеля” и других предприятий, где прошли или предстоят сокращения», — сказал он.

По данным губернатора, с начала года трудоустроены 177 человек, 41 приступил к переобучению.

«Уже состоялись 7 ярмарок вакансий, которые посетили 858 человек (выдано 199 направлений на работу, 21 человек трудоустроен). Есть более 30 вакансий в Чебаркульском районе с предоставлением общежития и служебного транспорта, но, видимо, людям пока психологически сложно решиться на переезд. Поэтому сейчас прорабатывается программа по созданию 100 рабочих мест в Верхнем Уфалее, по которой работодатели смогут получить субсидию на выплату заработной платы в течение 6 месяцев (объем финансирования из областного бюджета — 7,6 млн рублей — прим. ТАСС)», — добавил Дубровский.

По словам главы региона, в правительстве РФ готовы ускорить получение статуса ТОР Верхним Уфалеем. На текущий момент к реализации заявлено 12 инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций в размере свыше 1,95 млрд рублей. В результате реализации инвестиционных проектов предполагается создать 860 новых постоянных рабочих мест.