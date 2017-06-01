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13:47 (мск), источник: УралПолит.ру

«Худшие образцы 90-х». Градсовету Екатеринбурга не понравился проект реконструкции здания ФСБ

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 июня, ИА УралПолит.Ru. Архитектурно-градостроительный совет при администрации Екатеринбурга отправил на доработку концепцию реконструкции комплекса зданий УФСБ по Свердловской области.

Разработчики проекта планировали построить здание г-образной формы с постепенным повышением этажности от пяти до 20 этажей и подземным паркиногом, а фасады выполнить в белых и охряных тонах, облицевав плиткой. Однако членов совета не устроила ни конструкция здания, ни предложенное цветовое решение. Кроме того, архитекторы не согласились с планами разработчиков проекта по сносу конструктивистского здания на улице Вайнера.

По мнению председателя Градсовета Михаила Вяткина, предполагаемая постройка напоминает худшие образцы жилых комплексов 90-х годов прошлого века и не вписывается в архитектуру центральной части Екатеринбурга.

Напоминаем, изначально планировалось строительство для ведомства нового здания на улице Машинной. Однако позже разработчики приняли решение оставить здание спецслужбы на улице Вайнера.

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