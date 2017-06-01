«Худшие образцы 90-х». Градсовету Екатеринбурга не понравился проект реконструкции здания ФСБ
ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 июня, ИА УралПолит.Ru.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 июня, ИА УралПолит.Ru.
Разработчики проекта планировали построить здание
По мнению председателя Градсовета Михаила Вяткина, предполагаемая постройка напоминает худшие образцы жилых комплексов 90-х годов прошлого века и не вписывается в архитектуру центральной части Екатеринбурга.
Напоминаем, изначально планировалось строительство для ведомства нового здания на улице Машинной. Однако позже разработчики приняли решение оставить здание спецслужбы на улице Вайнера.