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13:48 (мск), источник: dostup1.ru

В Магнитогорске к 2019 году постоят новый мусоросортировочный комплекс

Дубровский уточнил, что в настоящее время только 11% отходов отправляется на сортировку.

В Магнитогорске (Челябинская область) к 2019 году построят новый мусоросортировочный комплекс мощностью не менее 200 тыс. тонн в год, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Об этом заявил губернатор Борис Дубровский в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«В Челябинской области уже запущен процесс перехода на новую территориальную схему обращения с ТКО (твердые коммунальные отходы. — Прим. АН “Доступ”), схема была разработана в 2016 году. Все муниципалитеты области будут объединены в шесть кластеров, каждый из которых получит новые современные мощности по утилизации и переработке отходов», — сказал глава региона.

По его словам, пилотным проектом станет магнитогорский кластер. В городе к 2019 году будет построен современный мусоросортировочный комплекс мощностью не менее 200 тыс. тонн в год и полигон по захоронению «хвостов» сортировки.

Дубровский уточнил, что в настоящее время только 11% отходов отправляется на сортировку. «За счет реализации территориальной схемы мы планируем к 2020 году довести объем сортировки до 100%. Дополнительно решается вопрос об установке “экобокса” в органах государственной власти Челябинской области. Это поможет шире привлечь жителей к ответственному обращению с опасными отходами», — сказал он.

Напомним, в 2015 году правительству области удалось привлечь на территорию магнитогорского кластера концессионера, который инвестирует в строительство мусороперегрузочных станций, а также в строительство мусоросортировочного комплекса с полигоном ТКО, а теперь выбран первый региональный оператор.

К 2019 году завершится строительство основных объектов по безопасному обращению с отходами, увеличится количество мест сбора мусора, а количество свалок, отравляющих природную среду, сократится. В магнитогорском кластере будут функционировать всего два полигона.

Ранее сообщалось, что в магнитогорском кластере в рамках государственно-частного партнерства уже закончено проектирование нового современного полигона и мощностей по переработке ТБО, в Челябинске до мая 2018 года должен появиться проект рекультивации городской свалки, который будет реализован до 2020 года.

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