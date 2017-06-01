Волгоградцам объявили «Процентную амнистию» по задолженности за воду

Волгоградцам, готовым полностью оплатить свои долги за холодное водоснабжение, будут обнулять пени.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в «Концессиях водоснабжения», компания объявила в июне единоразовую акцию «Процентная амнистия».

Напомним, что стандартная процедура взыскания задолженностей за коммунальные услуги предусматривает ежедневный рост пеней: за каждый день просрочки платежа начисляется 1/300 ставки рефинансирования ЦБ в период с 31-го по 90-й день просрочки, а после 91 дня — 1/130 ставки от невыплаченной суммы за каждый день просрочки платежа. Кроме штрафов должников также ждут расходы на судебные издержки и исполнительский сбор.