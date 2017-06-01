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15:30 (мск), источник: АиФ Волгоград

Волгоградцам объявили «Процентную амнистию» по задолженности за воду

Местным жителям предлагают сэкономить на штрафных санкциях.

Волгоградцам, готовым полностью оплатить свои долги за холодное водоснабжение, будут обнулять пени.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в «Концессиях водоснабжения», компания объявила в июне единоразовую акцию «Процентная амнистия».

Напомним, что стандартная процедура взыскания задолженностей за коммунальные услуги предусматривает ежедневный рост пеней: за каждый день просрочки платежа начисляется 1/300 ставки рефинансирования ЦБ в период с 31-го по 90-й день просрочки, а после 91 дня — 1/130 ставки от невыплаченной суммы за каждый день просрочки платежа. Кроме штрафов должников также ждут расходы на судебные издержки и исполнительский сбор.

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