Глава Минфина назвал действующие госпрограммы мертворожденными

«Они (госпрограммы. — RNS) не залетали, как говорят, не заработали, они такими получились какими-то мертворожденными», — сказал Силуанов. Это произошло вследствие того, что при реализации госпрограмм началась оптимизация бюджета, программы постоянно сокращались, а их корректировки откладывались на потом, в результате они превратились в сложный, тяжелый механизм, который не смог эффективно работать, объяснил Силуанов.

Министр согласился с главой Счетной палаты Татьяной Голиковой, которая подчеркнула, что госпрограммы не решили заявленных целей. «Программы превратились просто в дележку», — сказал он. Однако Силуанов не поддержал предложение отказаться от программного бюджета как такового. Механизм является правильным, но проблема заключается в его настройке, указал Силуанов.

Голикова констатировала, что механизм проектного планирования бюджета не состоялся, правительство и Госдума были вынуждены приостановить соответствующие законодательные нормы использования госпрограмм при проектном планировании, напомнила Голикова.

«К сожалению, те задачи, которые они (госпрограммы. — RNS) ставили — деньги в обмен на результат, — не были решены», — подчеркнула Голикова. Сегодняшние госпрограммы громоздки, сложны в плане бюрократического управления и не отвечают тем приоритетам, которые стоят перед страной, сказала она. Само правительство заключило, что институт госпрограмм не состоялся, треть госпрограмм признаны неэффективными, зона неэффективных расходов в 2015 году составила 1,6 трлн руб., в 2016 году — уже 2,1 трлн, напомнила Голикова.