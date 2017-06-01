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16:58 (мск), источник: Янтарный край

«Дочка» таиландского конгломерата построит в Калининградской области завод по утилизации биоотходов

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), РБПИ Групп, дочерняя компания таиландского конгломерата Charoen Pokphand Group (C.P. Group) и Правительство Калининградской области пришли к соглашению о совместной реализации проекта по строительству ветеринарно-санитарного утилизационного завода на территории Гвардейского городского округа Калининградской области.

Полная проектная мощность завода предполагается на уровне более 5200 тонн в год. На утилизацию будут приниматься биологические отходы от деятельности сельхозтоваропроизводителей Калининградской области. Реализация проекта позволит улучшить ветеринарно-санитарную и экологическую обстановку и решить проблему утилизации биологических отходов в регионе.

«В условиях особой географии и незначительной площади региона, а также его экспортной ориентации, на первый план в животноводческом комплексе выходят ветеринарные требования. В этой связи хочется отметить, что в проекте C.P. Group и РФПИ будут реализованы лучшие мировые практики в области утилизации отходов. Что, с одной стороны, создаст серьезную базу для дальнейших инвестиций партнёров в сельское хозяйство региона, а с другой, позитивно скажется в целом на уровне эпизоотического благополучия региона, существенно приблизив его к самым высоким мировым стандартам. Правительство области всегда приветствует подобные проекты и будет способствовать их успешной реализации», — заявил Антон Алиханов.

«Мы рады сообщить о том, что после двух лет подготовки к реализации проекта и в тесном сотрудничестве с Российским Фондом Прямых Инвестиций (РФПИ) и Правительством Калининградской области в рамках Петербургского Экономического Форума подписан трехсторонний Меморандум о намерениях по реализации проекта по строительству ветеринарно-санитарного утилизационного завода. Проект направлен на улучшение экологической обстановки и повышение биологической безопасности в регионе. Реализация проекта запланирована на 2018 год», — подчеркнул генеральный директор РБПИ Групп, дочерней компании C.P. Group Томас Норгард.

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