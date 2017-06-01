«Дочка» таиландского конгломерата построит в Калининградской области завод по утилизации биоотходов

Полная проектная мощность завода предполагается на уровне более 5200 тонн в год. На утилизацию будут приниматься биологические отходы от деятельности сельхозтоваропроизводителей Калининградской области. Реализация проекта позволит улучшить ветеринарно-санитарную и экологическую обстановку и решить проблему утилизации биологических отходов в регионе.

«В условиях особой географии и незначительной площади региона, а также его экспортной ориентации, на первый план в животноводческом комплексе выходят ветеринарные требования. В этой связи хочется отметить, что в проекте C.P. Group и РФПИ будут реализованы лучшие мировые практики в области утилизации отходов. Что, с одной стороны, создаст серьезную базу для дальнейших инвестиций партнёров в сельское хозяйство региона, а с другой, позитивно скажется в целом на уровне эпизоотического благополучия региона, существенно приблизив его к самым высоким мировым стандартам. Правительство области всегда приветствует подобные проекты и будет способствовать их успешной реализации», — заявил Антон Алиханов.