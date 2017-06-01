Нижегородская НПК ИМИЦ изготовит для МЧС РФ 15 судов на воздушной подушке в 2017 году

Согласно информации, НПК ИМИЦ стало единственным участником объявленного еще в апреле электронного аукциона на право оказания этой услуги. Начальная (максимальная) цена контракта составляла 54,15 млн рублей. Контракт на эту сумму и было решено подписать с нижегородской компанией. При этом торги были признаны не состоявшимися.

Суда должны быть поставлены заказчику до 1 декабря 2017 года. Они предназначаются для патрулирования и проведения поисково-спасательных работ в составе подразделений ГИМС МЧС России во внутренних акваториях, а также в прибрежных зонах морей при условии эксплуатации на воде, мелководье, болотах, сплошном и битом льду. Должны преодолевать пологие береговые склоны, промоины и отмели. Три судна будут поставлены в Биробиджан, шесть — в Красноярск, четыре — в Архангельск и два — в Астрахань. По информации НПК ИМИЦ, суда поступят на службу в 12 субъектов России.

«В настоящий момент необходимые документы подписаны обеими сторонами, проведено совещание, в ходе которого оценены производственные мощности компании, гарантирующие выполнение заказа в срок», — отмечается в пресс-релизе предприятия.

СПРАВКА

НПК ИМИЦ создан в 2016 году и специализируется на выпуске судов на воздушной подушке, разработанных собственным конструкторским бюро. Производство локализовано в Нижнем Новгороде и предполагает выпуск до 100 судов в год.

Флагманом линейки судов на воздушной подушке НПК ИМИЦ является «XG-8», на базе которого будет изготовлен заказ для МЧС. Судно предназначено для передвижения по воде и твердой поверхности, а также по сложным участкам — ледяному крошеву и торосам. На прямых участках развивает скорость до 100 км/ч, может двигаться задним ходом, отличается ремонтопригодностью в полевых условиях. Конструкции и отделка «XG-8» до 90% составляют детали и материалы отечественного производства.