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11:52 (мск), источник: Интерфакс

Возобновилось морское сообщение между Батуми и Сочи

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU — Грузинская компания «Экспресс Батуми» возобновила приостановленное в сентябре 2016 года морское сообщение между Батуми и Сочи на быстроходном судне на подводных крыльях «Комета».

Как сообщил в четверг «Интерфаксу» директор компании Зураб Кирцхалия, первый в этом году рейс в направлении Сочи, который планировался на 22 мая, из-за неблагоприятных погодных условий пришлось перенести, и он был выполнен 31 мая.

«На начальном этапе рейсы на этом маршруте будут выполняться один раз в неделю — по четвергам из Батуми, а из Сочи по пятницам. Если будет спрос, частота рейсов, естественно, будет увеличена», — сказал Кварцхалия.

При этом он отметил, что на судне, рассчитанном на 114 пассажирских мест, созданы все условия для комфортной поездки. Время в пути — около пяти часов. Цена билета из Батуми в Сочи составляет 250 лари (около $100), из Сочи в Батуми — 6 тыс. рублей.

В настоящее время пассажирские перевозки между Грузией и Россией осуществляются по воздушным маршрутам, а также по единственному сухопутному пути, пролегающему по Военно-грузинской дороге через Дарьяльское ущелье.

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