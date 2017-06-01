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14:25 (мск), источник: АиФ Прикамье

Пермских предпринимателей просят не ввозить опасное молоко из Беларусии

В нём обнаружены остатки антибиотиков.

Источник: AP 2017

Остатки антибиотиков обнаружены в сухом обезжиренном молоке, которое поставляет в Россию предприятие «Молочный полюс» Республики Беларусь, сообщает Управление Россельхознадзора по Пермскому краю. Исследования проводились в середине мая.

«Управление призывает хозяйствующие субъекты, осуществляющие внешнеэкономическую деятельность, не ввозить указанные продукты на территорию Пермского края», — говорится в сообщении ведомства.

Сообщение носит рекомендательный характер, прямого запрета на ввоз нет.

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