Пермских предпринимателей просят не ввозить опасное молоко из Беларусии

Остатки антибиотиков обнаружены в сухом обезжиренном молоке, которое поставляет в Россию предприятие «Молочный полюс» Республики Беларусь, сообщает Управление Россельхознадзора по Пермскому краю. Исследования проводились в середине мая.

«Управление призывает хозяйствующие субъекты, осуществляющие внешнеэкономическую деятельность, не ввозить указанные продукты на территорию Пермского края», — говорится в сообщении ведомства.

Сообщение носит рекомендательный характер, прямого запрета на ввоз нет.