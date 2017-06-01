Дом на Куйбышева, 7 будет обследован

Состояние дома на Куйбышева, 7 находится на контроле городских властей, сообщает пресс-служба администрации Перми. В этом году будет проведено полное инструментальное обследование здание и, экспертиза покажет, можно ли отремонтировать его.



Если дом не подлежит восстановлению, тогда его признают аварийным и расселят.



Кроме того, власти отметили, что в этом годе по решению суда был отремонтирован подъезд № 8. В ходе ремонта были обнаружены дополнительные дефекты.



Напомним, жильцы дома написали обращение главе Прикамья, в котором заявили, что дом вот-вот рухнет, потому что с 2008 года их УК не выполняют свои обязанности. Две из последних управляющих компаний признаны банкротом, а УК «ТехСтрой», которая сейчас отвечает за дом, бездействует.