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14:28 (мск), источник: Новости Перми

Дом на Куйбышева, 7 будет обследован

Накануне местные жители пожаловались на ужасное состояние здания, которое никто не ремонтирует. Администрация Перми ответила на недовольства жильцов.

Источник: Новости Перми

Состояние дома на Куйбышева, 7 находится на контроле городских властей, сообщает пресс-служба администрации Перми. В этом году будет проведено полное инструментальное обследование здание и, экспертиза покажет, можно ли отремонтировать его.

Если дом не подлежит восстановлению, тогда его признают аварийным и расселят.

Кроме того, власти отметили, что в этом годе по решению суда был отремонтирован подъезд № 8. В ходе ремонта были обнаружены дополнительные дефекты.

Напомним, жильцы дома написали обращение главе Прикамья, в котором заявили, что дом вот-вот рухнет, потому что с 2008 года их УК не выполняют свои обязанности. Две из последних управляющих компаний признаны банкротом, а УК «ТехСтрой», которая сейчас отвечает за дом, бездействует.

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