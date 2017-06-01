Дом на Куйбышева, 7 будет обследован
Накануне местные жители пожаловались на ужасное состояние здания, которое никто не ремонтирует. Администрация Перми ответила на недовольства жильцов.
Накануне местные жители пожаловались на ужасное состояние здания, которое никто не ремонтирует. Администрация Перми ответила на недовольства жильцов.
Состояние дома на Куйбышева, 7 находится на контроле городских властей, сообщает
Если дом не подлежит восстановлению, тогда его признают аварийным и расселят.
Кроме того, власти отметили, что в этом годе по решению суда был отремонтирован подъезд № 8. В ходе ремонта были обнаружены дополнительные дефекты.
Напомним, жильцы дома написали обращение главе Прикамья, в котором заявили, что дом