Многоэтажки в Тихой бухте не построят, заявила главный архитектор Крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн — РИА Новости (Крым). Проект строительства
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн — РИА Новости (Крым). Проект строительства
«Этот проект не был согласован ни с архитектором Феодосии, ни с главным архитектором Крыма. Разрешение на строительство было отменено еще в 2014 году. Таким образом, это попытка захвата территории, фактически типичный самострой. Могу вам сказать, что этот проект не будет реализован никогда», — заверила Царева.
По ее словам, данный случай является «эхом той запущенной ситуации в градостроительном поле Крыма», которая существовала на протяжении предыдущих лет.
«К сожалению, пока что не от всех застройщиков мы можем добиться социальной ответственности. Не все коллеги с пониманием относятся к открытым и честным правилам игры. Некоторые
«Этот проект именуется “рекреационным”. Но по факту мы понимаем, что каким бы потенциально важным и интересным ни был проект,
«Мы делаем это превентивно, чтобы не допускать к работам застройщиков, которые в том числе с нарушениями градостроительного законодательства получили согласования проектов и разрешения на строительство. Сейчас мы с коллегами пересматриваем в ручном режиме те объекты, которые готовы выйти (на площадки), корректируем уважаемых застройщиков, чтобы проекты соответствовали общим показателям и архитектурному облику Крыма, который мы формируем сегодня», — заверила Царева.
Она отметила, что крайне важно соблюсти разумного баланса между современными технологическими решениями и возможностями в области архитектуры, и уникальным природным и культурным наследием Крыма.
«Очень многие архитекторы сегодня услышали мою просьбу и в своих проектах уже сами используют именно этот подход, переосмысляя, трансформируя, иначе трактуя элементы крымской архитектуры. Мы сможем это увидеть, когда конкретные проекты будут реализованы», — сказала архитектор.
Как сообщал сайт РИА Новости (Крым), в мае этого года у границ
В мае на объект выехал представители отдела муниципального контроля администрации Феодосии. По словам первого