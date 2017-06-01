Многоэтажки в Тихой бухте не построят, заявила главный архитектор Крыма

Источник: РИА "Новости"

«Этот проект не был согласован ни с архитектором Феодосии, ни с главным архитектором Крыма. Разрешение на строительство было отменено еще в 2014 году. Таким образом, это попытка захвата территории, фактически типичный самострой. Могу вам сказать, что этот проект не будет реализован никогда», — заверила Царева. По ее словам, данный случай является «эхом той запущенной ситуации в градостроительном поле Крыма», которая существовала на протяжении предыдущих лет. «К сожалению, пока что не от всех застройщиков мы можем добиться социальной ответственности. Не все коллеги с пониманием относятся к открытым и честным правилам игры. Некоторые по-прежнему думают, что можно так варварски разрушать уникальный ландшафт Крыма», — констатировала архитектор.

Царева отметила, что при реализации подобных проектов недопустимо игнорирование природоохранных норм и правил.

«Этот проект именуется “рекреационным”. Но по факту мы понимаем, что каким бы потенциально важным и интересным ни был проект, все-таки нужно учитывать охранные зоны и природоохранные мероприятия в уникальном природоохранном ландшафте. Поэтому проведенные там работы будут демонтированы, холм будет восстановлен, и строительства там не будет», — подчеркнула она.

По словам главного архитектора Крыма, сегодня ведется масштабная работа по пересмотру выданных ранее разрешений на строительство и корректировке этих проектов, как в плане объемов строительства, так и архитектурного облика строений.