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15:50 (мск), источник: Tengrinews

Минэнерго установит единую цену на газ от Кызылорды до Астаны

В случае запуска магистрального газопровода «САРЫ-АРКА» по всей территории страны будет установлен единый тариф газопровода, сообщил министр энергетики Канат Бозумбаев, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

По словам министра, магистральный газопровод «САРЫ-АРКА» планируется протянуть из Кызылординской области через Жезказган и Караганду в Астану.

«Получено положительное решение государственной экспертизы на технико-экономическое обоснование проекта “Строительство магистрального газопровода САРЫ-АРКА”. В целях снижения для потребителя конечной стоимости газа было принято решение установить единый тариф газопровода по всей республике», — сообщил Канат Бозумбаев на отчетной встрече перед населением.

Министр отметил, что по плану Минэнерго обсуждение строительства газопровода планируется завершить в этом месяце и в первом полугодии правительство уже вынесет решение по этому вопросу.

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