Минэнерго установит единую цену на газ от Кызылорды до Астаны

По словам министра, магистральный газопровод «САРЫ-АРКА» планируется протянуть из Кызылординской области через Жезказган и Караганду в Астану.

«Получено положительное решение государственной экспертизы на технико-экономическое обоснование проекта “Строительство магистрального газопровода САРЫ-АРКА”. В целях снижения для потребителя конечной стоимости газа было принято решение установить единый тариф газопровода по всей республике», — сообщил Канат Бозумбаев на отчетной встрече перед населением.

Министр отметил, что по плану Минэнерго обсуждение строительства газопровода планируется завершить в этом месяце и в первом полугодии правительство уже вынесет решение по этому вопросу.