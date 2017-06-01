САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 июня. /ТАСС/. Челябинский аэропорт Баландино готов принять регионального лоукостера. Об этом сообщил ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

«У нас в рамках этого форума будет очень важная встреча с представителем компании-лоукостера, мы видим такую компанию всего одну, я не хочу ее называть сейчас, потому что это будет не этично. Это региональная компания, которая серьезно развивается, и она, собственно, нигде еще не стала базовой. Я думаю, что если мы договоримся, то это даст импульс и их развитию, и нашему», — сказал он.

Также Дубровский отметил, что сейчас единственной объективной причиной отсутствия подобной компании в регионе является отставание от международного аэропорта Кольцово (Екатеринбург). «Они стартовали раньше и, конечно, замкнули все на себе. В том числе и оператора. Мы недавно эту тему по развитию проговаривали, но сейчас необходимо развивать аэропорт.<…> Это ключевая история перед саммитами ШОС и БРИКС», — добавил губернатор.

Ранее ТАСС сообщал, что около 10 млрд рублей будет инвестировано в развитие и реконструкцию международного аэропорта Челябинска к саммиту ШОС и БРИКС.

Как пояснили в пресс-службе правительства, 4,8 млрд рублей будут вложены в развитие аэродромной инфраструктуры. Проектным институтом «Ленаэропроект» подготовлена схема генерального плана аэродрома с учетом требований к проведению саммитов ШОС и БРИКС в 2020 году, согласно которой требуется реконструкция и строительство дополнительных элементов аэродромной инфраструктуры общей стоимостью 4,8 млрд рублей. Около 2,8 млрд на эти цели будет выделено в рамках федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2012−2020 годы). Еще около 1,3 млрд вложат частные инвесторы.

На эти средства будет двукратно увеличена площадь перрона, реконструированы рулежные и магистральные дорожки, объекты энергетического хозяйства, построен терминал до 30 тыс. кв. метров, кроме этого, частные инвесторы выделят 5 млрд рублей на подготовку аэровокзального комплекса.

Международный аэропорт Челябинск — один из наиболее интенсивно развивающихся аэропортов федерального значения, крупнейший на Южном Урале транзитный узел на важнейших маршрутах, соединяющих Европу и Азию. Аэровокзальный комплекс способен обслужить 1,7 млн пассажиров в год.

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