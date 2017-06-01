Челябинский аэропорт Баландино готов принять регионального лоукостера
По словам главы региона, сейчас единственной объективной причиной отсутствия подобной компании в области является отставание от международного аэропорта Кольцово в Екатеринбурге.
По словам главы региона, сейчас единственной объективной причиной отсутствия подобной компании в области является отставание от международного аэропорта Кольцово в Екатеринбурге.
«У нас в рамках этого форума будет очень важная встреча с представителем
Также Дубровский отметил, что сейчас единственной объективной причиной отсутствия подобной компании в регионе является отставание от международного аэропорта Кольцово (Екатеринбург). «Они стартовали раньше и, конечно, замкнули все на себе. В том числе и оператора. Мы недавно эту тему по развитию проговаривали, но сейчас необходимо развивать аэропорт.<…> Это ключевая история перед саммитами ШОС и БРИКС», — добавил губернатор.
Ранее ТАСС сообщал, что около 10 млрд рублей будет инвестировано в развитие и реконструкцию международного аэропорта Челябинска к саммиту ШОС и БРИКС.
Как пояснили в
На эти средства будет двукратно увеличена площадь перрона, реконструированы рулежные и магистральные дорожки, объекты энергетического хозяйства, построен терминал до 30 тыс. кв. метров, кроме этого, частные инвесторы выделят 5 млрд рублей на подготовку аэровокзального комплекса.
Международный аэропорт Челябинск — один из наиболее интенсивно развивающихся аэропортов федерального значения, крупнейший на Южном Урале транзитный узел на важнейших маршрутах, соединяющих Европу и Азию. Аэровокзальный комплекс способен обслужить 1,7 млн пассажиров в год.
О форуме.
ПМЭФ проходит с 1 по 3 июня. Мероприятия форума объединены девизом «В поисках нового баланса в глобальной экономике». ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным