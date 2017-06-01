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14:51 (мск), источник: Newtimes.kz

На новый вокзал «Нұрлы жол» прибывают первые поезда

1 июня новый вокзальный комплекс принял первых пассажиров, прибывших электропоездом «Караганды-Астана», передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на пресс-службу НК «Қазақстан темір жолы».

Источник: Newtimes.kz

Первым прибыл электропоезд «Сары-Арка».

Сегодня, 1 июня, на новый вокзальный комплекс также прибывают пассажирские поезда из Павлодара, Атбасара, Алматы, Кокшетау, отправляются более десятка поездов по разным направлениям.

Новый вокзальный комплекс будет обслуживать 54 поезда. Из них 22 скоростных «Тұлпар-Тальго», стандартных — 16 и 16 пригородных поездов.

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