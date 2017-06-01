На новый вокзал «Нұрлы жол» прибывают первые поезда

Первым прибыл электропоезд «Сары-Арка».

Сегодня, 1 июня, на новый вокзальный комплекс также прибывают пассажирские поезда из Павлодара, Атбасара, Алматы, Кокшетау, отправляются более десятка поездов по разным направлениям.

Новый вокзальный комплекс будет обслуживать 54 поезда. Из них 22 скоростных «Тұлпар-Тальго», стандартных — 16 и 16 пригородных поездов.